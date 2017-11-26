"Лилль" может пригласить на пост главного тренера Лорана Блана

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграют "Зенит" и "Спартак"?
Новости партнеров
Лента новостей:
13:54
Надсон призвал китайских журналистов приехать на ЧМ-2018: летом в Самаре комфортно в одной майке
Надсон призвал китайских журналистов приехать на ЧМ-2018: летом в Самаре комфортно в одной майке
12:43
После пресс-конференции в Самаре нападение было совершено не на Андрея Тихонова, а на пресс-атташе "Крыльев" (1)
После пресс-конференции в Самаре нападение было совершено не на Андрея Тихонова, а на пресс-атташе "Крыльев" (1)
10:17
"Анжи" - Вадиму Скрипченко: в ваш день рождения постараемся обойтись не одним только галстуком
"Анжи" - Вадиму Скрипченко: в ваш день рождения постараемся обойтись не одним только галстуком
10:10
Адвокат Родченкова: у Григория есть доказательства по допингу в российском футболе, но ФИФА пока не выходила на связь (37)
Адвокат Родченкова: у Григория есть доказательства по допингу в российском футболе, но ФИФА пока не выходила на связь (37)
Вчера, 23:50
Эрик Кантона: "МЮ"? Не понимаю, зачем клубу нужен тренер, который пропагандирует оборонительный футбол (1)
Эрик Кантона: "МЮ"? Не понимаю, зачем клубу нужен тренер, который пропагандирует оборонительный футбол (1)
Вчера, 23:18
Роман Павлюченко: "Урал" обыграет "Краснодар" со счетом 1:0 (4)
Роман Павлюченко: "Урал" обыграет "Краснодар" со счетом 1:0 (4)
Вчера, 23:09
Агент: Дармиан останется в "МЮ"
Агент: Дармиан останется в "МЮ"
Вчера, 23:00
"Реал" одержал победу над "Малагой" (1)
"Реал" одержал победу над "Малагой" (1)
Вчера, 22:42
Евгений Марков: посвящаю хет-трик маме и Бесчастных (1)
Евгений Марков: посвящаю хет-трик маме и Бесчастных (1)
Вчера, 22:25
"Челси" ушел от поражения в матче с "Ливерпулем" (4)
"Челси" ушел от поражения в матче с "Ливерпулем" (4)
Вчера, 22:24
Владимир Щербак: в "Тосно" сложился коллектив настоящих мужчин (2)
Владимир Щербак: в "Тосно" сложился коллектив настоящих мужчин (2)
Вчера, 22:11
Денис Глушаков: я видел опорников получше Паредеса (15)
Денис Глушаков: я видел опорников получше Паредеса (15)
Вчера, 22:09
Евгений Коноплянка: самый запоминающийся матч в моей карьере (2)
Евгений Коноплянка: самый запоминающийся матч в моей карьере (2)
"Лилль" может пригласить на пост главного тренера Лорана Блана
Бывший главный тренер "Бордо", "ПСЖ" и сборной Франции Лоран Блан может возглавить "Лилль", сообщает Telefoot.
Сообщается, что руководство клуба уже связалось с наставником.
Блан не работает с прошлого года, когда покинул "ПСЖ".
Сообщается, что руководство клуба уже связалось с наставником.
Блан не работает с прошлого года, когда покинул "ПСЖ".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.