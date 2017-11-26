"Лилль" может пригласить на пост главного тренера Лорана Блана

Бывший главный тренер "Бордо", "ПСЖ" и сборной Франции Лоран Блан может возглавить "Лилль", сообщает Telefoot.Сообщается, что руководство клуба уже связалось с наставником.Блан не работает с прошлого года, когда покинул "ПСЖ".