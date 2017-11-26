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Александр Точилин: в первом тайме "Олимпиец" переиграл нас по всем статьям

Главный тренер "Динамо СПб" Александр Точилин прокомментировал ничью с "Олимпийцем".

"Эта игра стала словно бы продолжением нашего матча с "Лучом-Энергией". Снова дали сопернику фору в два мяча, а потом за счет титанических усилий стали исправлять положение. Правда, у приморцев нам удалось вырвать победу, а на этот раз мы довольствовались ничейным результатом. Но он, считаю, закономерен, потому что в первом тайме "Олимпиец" переиграл нас по всем статьям. Кстати, именно результат первого тайма в первую очередь и подстегнул ребят. В этом сезоне мы долго запрягаем, зато потом резво едем", - цитирует Точилина официальный cайт ФНЛ.
Теги: Точилин Динамо СПБ Олимпиец
Сегодня, 14:42
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