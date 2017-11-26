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Фёдор Смолов догнал Кокорина в гонке бомбардиров. У обоих по 9 голов

Нападающий "Краснодара" Фёдор Смолов забил победный гол в матче 18-го тура чемпионата России с "Уралом" (1:0).

Таким образом, Смолов довёл число своих голов в текущем сезоне чемпионата России до девяти и догнал лидирующего в бомбардирской гонке форварда "Зенита" Александра Кокорина. За ними идут Евгений Марков и Квинси Промес. У него по 8 голов.
Теги: Смолов Кокорин Краснодар
Сегодня, 15:05
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№1 Написал: dekkaktus Наша Раша (Сегодня, 15:11) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Только у Кокоры 17 матчей, 1526 игровых минуты, а у Феди 2 матчей, 1020 игровых минут.

Федя забивает раз в 113,3 минуты, а Кокоша раз в 169,5 минут...
Регистрация: 8.09.2008
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