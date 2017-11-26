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43-летний Зе Роберто завершает карьеру футболиста

Полузащитник "Палмейраса" Зе Роберто в своем инстаграме сообщил, что матч 37-го тура чемпионата Бразилии против "Ботафого" станет для него последним в карьере.

"Заканчивается карьера, но остается наследие", – сказал Зе Роберто.

43-летний футболист за карьеру выступал за 12 клубов, включая "Реал" и "Баварию", и выиграл 19 трофеев.
Сегодня, 15:16
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№2 Написал: Царь Руссо Тула (Сегодня, 15:54) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
бразильский Лоськов)
Регистрация: 9.11.2011
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 15:18) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
игрок крутой, тут спору нет)
при наших реалиях (наши поля, наша температура) - у нас вряд ли кто на высшем уровне продержался бы так


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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