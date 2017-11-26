43-летний Зе Роберто завершает карьеру футболиста

Полузащитник "Палмейраса" Зе Роберто в своем инстаграме сообщил, что матч 37-го тура чемпионата Бразилии против "Ботафого" станет для него последним в карьере."Заканчивается карьера, но остается наследие", – сказал Зе Роберто.43-летний футболист за карьеру выступал за 12 клубов, включая "Реал" и "Баварию", и выиграл 19 трофеев.