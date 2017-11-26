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Илья Геркус: молодежка "Локомотива" – герои! При 20-градусном морозе разгромили СКА

Президент "Локомотива" Илья Геркус похвалил игроков молодежной команды за победу в Хабаровске (6:0).

"Наша парни из молодежки настоящие герои! При 20-градусном морозе разгромили соперника", – написал Геркус в инстаграме.

Теги: Геркус Локомотив
Сегодня, 15:17
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