Илья Геркус: молодежка "Локомотива" – герои! При 20-градусном морозе разгромили СКА

Наша парни из молодёжки настоящие герои! При 20-градусном морозе разгромили соперника!! #локомотив #холодновместе A post shared by Илья Геркус (@ilgerkus) on Nov 26, 2017 at 1:52am PST

Президент "Локомотива" Илья Геркус похвалил игроков молодежной команды за победу в Хабаровске (6:0)."Наша парни из молодежки настоящие герои! При 20-градусном морозе разгромили соперника", – написал Геркус в инстаграме.