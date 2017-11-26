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ЦСКА благодаря голу Вернблума победил "Рубин" в Казани

В матче 18-го тура Премьер-лиги ЦСКА в гостях одержал победу над "Рубином".

Чемпионат России

18 тур

"Рубин" – ЦСКА 0:1

Голы: Вернблум, 44

Нереализованный пенальти: Натхо, 90+3

"Рубин": Джанаев - Кудряшов, Сорокин, Гранат, Сигурдссон, Бауэр - М`Вила, Камболов, Оздоев, (Цакташ, 70), - Ахметов, (Азмун, 61), Канунников, (Карадениз, 80).

ЦСКА: Акинфеев - В. Березуцкий, Васин, Игнашевич - Фернандес, Натхо, Головин, Набабкин - Витинью, (Кучаев, 64), Вернблум, Дзагоев, (Гордюшенко, 86).

Предупреждения: Кучаев, 78
Теги: Рубин ЦСКА
Сегодня, 15:54
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№14 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 16:00) #
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ЦСКА с выездной победой!
У Рубина с атакой совсем плохо...
Регистрация: 7.05.2010
№13 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 15:59) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Тихий ужас а не футбол. Учитывая что дерби совсем скоро цкг реально радует полным отсутствием игры, дикая пруха закончится на МЮ , а Спартак обязан добить загнанных ослят.
Регистрация: 2.02.2012
№12 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 15:59) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Это не футбол,зрелище ужасное,но кони даже при гавно игре,делают результат.А Рубин что хотел в этом матче я так и не понял.
Регистрация: 12.02.2013
№11 Написал: player (Сегодня, 15:58) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Всех армейцев с победой!
Регистрация: 11.12.2016
№10 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 15:58) #
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Болеет за:
ЦСКА
Всех армейцев с победой! Игоря с очередным матчем на ноль! blush


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
№9 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 15:58) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Гуд!
Ритуальные танцы Набабкина вокруг мяча можно наблюдать практически в каждом матче. Вообще-то это весело, но не когда в нашей штрафной.
Человек патологически неспособен к футболу, однако, в него играет. Загадка.
Регистрация: 12.02.2014
№8 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 15:57) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Какое же *овно нынешний Рубин и какой гений Бердыев, когда команда 20 минут тупо пытается грузить на половину Цска где обороняются семь человек.
Цска с победой, снова выжали из полумомента почти два гола.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№7 Написал: попа жопа (Сегодня, 15:57) #
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а пенальки бить кто научит -может лучше их игнорировать раз забивать не кому confused
Регистрация: 21.10.2017
№6 Написал: imaginary (Сегодня, 15:56) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
рубин во истину ужасен, не исключены и стыковые матчи по итогам сезона
Регистрация: 7.02.2010
№5 Написал: Царь Руссо Тула (Сегодня, 15:56) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цска с победой! Рубин-импотент в атаке. чистка пердивом не помешает.
Регистрация: 9.11.2011
№4 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 15:56) #
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Болеет за:
ЦСКА
Уверенно, на классе, без вариантов.
Армейцев, с победой.

Свиньям нюхать попу и смотреть снизу вверх.


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№3 Написал: 04537 Москва (Сегодня, 15:56) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
smiley
Регистрация: 6.01.2008
№2 Написал: 77хонда москва (Сегодня, 15:55) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Всех болельщиков ЦСКА с победой !!!
Регистрация: 18.11.2012
№1 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 15:55) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
... и все идет по плану(с)... wink
молодежь растет, Понтус забивает, кэп на ноль...


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...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
***
Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010
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