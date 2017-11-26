Опрос:

Как сыграют "Зенит" и "Спартак"?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Спартак" и "Зенит" забили друг другу по два гола

"Спартак" и "Зенит" сыграли вничью в матче 18-го тура молодёжного первенства России.

Молодежное первенство

18 тур

"Спартак" – "Зенит" 2:2

Голы: Воробьев, 27, 33, Рудковиский, 61, Руденко, 65 (пен.)

"Спартак": Аверкиев, Красильниченко, Воропаев, Феофилактов, Миронов, Игнатов, Рудковский, (Орехов, 66), Ломовицкий, Володкин, (Цыганков, 55), Руденко, Никулин, (Прошляков, 46).

"Зенит": Гойло, Алоян, Байрамов, Синяк, Скроботов, Казаков, Макеев, Котов, (Анисимов, 76), Бойцов, Воробьев, Денисов.

Предупреждения: Феофилактов, 32, Рудковский, 42, Бойцов, 77
Теги: Спартак Зенит
Сегодня, 15:59
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.