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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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16:19
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Надсон призвал китайских журналистов приехать на ЧМ-2018: летом в Самаре комфортно в одной майке
Надсон призвал китайских журналистов приехать на ЧМ-2018: летом в Самаре комфортно в одной майке
12:43
После пресс-конференции в Самаре нападение было совершено не на Андрея Тихонова, а на пресс-атташе "Крыльев" (1)
После пресс-конференции в Самаре нападение было совершено не на Андрея Тихонова, а на пресс-атташе "Крыльев" (1)
10:17
"Анжи" - Вадиму Скрипченко: в ваш день рождения постараемся обойтись не одним только галстуком
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Эрик Кантона: "МЮ"? Не понимаю, зачем клубу нужен тренер, который пропагандирует оборонительный футбол (1)
"Ростов" - "Анжи": Ионов и Прудников сыграют с первых минут
Стали известны стартовые составы "Ростова" и "Анжи" на матч 18-го тура чемпионата России.
"Ростов": Абаев, Паршивлюк, Вилюш, Ингасон, Макеев, Калачев, Гацкан, Майер, Байрамян, Ионов, Бухаров.
Запасные: Песьяков, Гошев, Устинов, Бобен, Киреев, Могилевец, Зуев, Думбья, Дядюн, Шомуродов.
"Анжи": Лория, Полуяхтов, Брызгалов, Самарджич, Тетрашвили, Маркелов, Чайковский, Бакаев, Данченко, Кацаев, Прудников.
Запасные: Будаков, Армаш, Эльмурзаев, Афонин, Хубулов, Гулиев, Яковлев, Лескано, Дибиргаджиев, Иванченко.
"Ростов": Абаев, Паршивлюк, Вилюш, Ингасон, Макеев, Калачев, Гацкан, Майер, Байрамян, Ионов, Бухаров.
Запасные: Песьяков, Гошев, Устинов, Бобен, Киреев, Могилевец, Зуев, Думбья, Дядюн, Шомуродов.
"Анжи": Лория, Полуяхтов, Брызгалов, Самарджич, Тетрашвили, Маркелов, Чайковский, Бакаев, Данченко, Кацаев, Прудников.
Запасные: Будаков, Армаш, Эльмурзаев, Афонин, Хубулов, Гулиев, Яковлев, Лескано, Дибиргаджиев, Иванченко.
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