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"Ростов" - "Анжи": Ионов и Прудников сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы "Ростова" и "Анжи" на матч 18-го тура чемпионата России.

"Ростов": Абаев, Паршивлюк, Вилюш, Ингасон, Макеев, Калачев, Гацкан, Майер, Байрамян, Ионов, Бухаров.

Запасные: Песьяков, Гошев, Устинов, Бобен, Киреев, Могилевец, Зуев, Думбья, Дядюн, Шомуродов.

"Анжи": Лория, Полуяхтов, Брызгалов, Самарджич, Тетрашвили, Маркелов, Чайковский, Бакаев, Данченко, Кацаев, Прудников.

Запасные: Будаков, Армаш, Эльмурзаев, Афонин, Хубулов, Гулиев, Яковлев, Лескано, Дибиргаджиев, Иванченко.
Теги: Ростов Анжи
Сегодня, 16:00
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