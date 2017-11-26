БАТЭ в 12-й раз кряду стал чемпионом Беларуси

Сегодня БАТЭ в 12-й раз подряд стал чемпионом Беларуси, сыграв вничью с командой "Городея" (3:3) в заключительном туре первенства.В таблице чемпионата БАТЭ и "Динамо" из Минска имеют одинаковое количество очков, но клуб из Борисова оказался выше за счёт побед в личных встречах.БАТЭ является бессменным чемпионом Беларуси с 2006 года.