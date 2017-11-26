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БАТЭ в 12-й раз кряду стал чемпионом Беларуси

Сегодня БАТЭ в 12-й раз подряд стал чемпионом Беларуси, сыграв вничью с командой "Городея" (3:3) в заключительном туре первенства.

В таблице чемпионата БАТЭ и "Динамо" из Минска имеют одинаковое количество очков, но клуб из Борисова оказался выше за счёт побед в личных встречах.

БАТЭ является бессменным чемпионом Беларуси с 2006 года.
Теги: БАТЭ
Сегодня, 16:40
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 16:47) #
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Болеет за:
ЦСКА
не только у нас "платный" чемпионат...
Динамо то свой матч выиграло. С разгромом
а вот БАТЭ чудным образом спасается проигрывая 3-1 на 90+6 минуте. а надо было бы - и 10 минут сыграли


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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