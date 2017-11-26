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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Петер Бош: то, что произошло во втором тайме, просто не должно было происходить
Главный тренер "Боруссии" Петер Бош прокомментировал итог матча 13-го тура чемпионата Германии против "Шальке"? (4:4). Дортмундцы вели со счетом 4:0 после первого тайма, однако во втором пропустили 4 мяча.
"Тяжело принять такой итог. Но я не сдаюсь, потому что всегда был бойцом. В первом тайме мы играли очень здорово.
Но после перерыва мы перестали играть в футбол. То, что произошло во втором тайме, просто не должно было происходить", – цитирует Боша официальный сайт "Боруссии"
"Тяжело принять такой итог. Но я не сдаюсь, потому что всегда был бойцом. В первом тайме мы играли очень здорово.
Но после перерыва мы перестали играть в футбол. То, что произошло во втором тайме, просто не должно было происходить", – цитирует Боша официальный сайт "Боруссии"
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