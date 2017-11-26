Петер Бош: то, что произошло во втором тайме, просто не должно было происходить

Главный тренер "Боруссии" Петер Бош прокомментировал итог матча 13-го тура чемпионата Германии против "Шальке"? (4:4). Дортмундцы вели со счетом 4:0 после первого тайма, однако во втором пропустили 4 мяча."Тяжело принять такой итог. Но я не сдаюсь, потому что всегда был бойцом. В первом тайме мы играли очень здорово.Но после перерыва мы перестали играть в футбол. То, что произошло во втором тайме, просто не должно было происходить", – цитирует Боша официальный сайт "Боруссии"