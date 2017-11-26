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Петер Бош: то, что произошло во втором тайме, просто не должно было происходить

Главный тренер "Боруссии" Петер Бош прокомментировал итог матча 13-го тура чемпионата Германии против "Шальке"? (4:4). Дортмундцы вели со счетом 4:0 после первого тайма, однако во втором пропустили 4 мяча.

"Тяжело принять такой итог. Но я не сдаюсь, потому что всегда был бойцом. В первом тайме мы играли очень здорово.

Но после перерыва мы перестали играть в футбол. То, что произошло во втором тайме, просто не должно было происходить", – цитирует Боша официальный сайт "Боруссии"
Теги: Боруссия Д Шальке
Сегодня, 17:48
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№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 18:14) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Попробуйте для начала не пропускать с паса с чужой половины поля, и играть в полном составе.
Дортмунд сейчас конечно пипец, тут или тренера снимай или пол-состава меняй на новых игроков.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№1 Написал: kos Ленинград (Сегодня, 18:01) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
очень классный матч получился
Регистрация: 18.08.2013
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