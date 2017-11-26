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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Саутгемптон" прервал серию из трёх матчей без побед
В матче 13-го тура английской Премьер-лиги "Саутгемптон" принимал на своём поле "Эвертон".
Чемпионат Англии
13 тур
"Саутгемптон" – "Эвертон" 4:1
Гол: Тадич, 19, Остин, 53, 58, Дэвис, 87 - Тор Сигурдссон, 45+1
"Саутгемптон": Форстер,Седрик, Бертранд, ван Дейк, Худт, Дэвис, Тадич (Лемина, 78), Хёйбьерг, Уорд-Праус, Буфаль (Йосида, 86), Остин (Лонг, 80)
"Эвертон": Пикфорд, Кенни, Бэйнс (Уильямс, 27), Джагелка, Кин (Власич, 75), Шнейдерлен, Леннон, Гейе, Тор Сигурдссон, Калверт-Льюин, Миральяс (Лукман, 64)
Чемпионат Англии
13 тур
"Саутгемптон" – "Эвертон" 4:1
Гол: Тадич, 19, Остин, 53, 58, Дэвис, 87 - Тор Сигурдссон, 45+1
"Саутгемптон": Форстер,Седрик, Бертранд, ван Дейк, Худт, Дэвис, Тадич (Лемина, 78), Хёйбьерг, Уорд-Праус, Буфаль (Йосида, 86), Остин (Лонг, 80)
"Эвертон": Пикфорд, Кенни, Бэйнс (Уильямс, 27), Джагелка, Кин (Власич, 75), Шнейдерлен, Леннон, Гейе, Тор Сигурдссон, Калверт-Льюин, Миральяс (Лукман, 64)
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