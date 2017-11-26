Опрос:

Как сыграют "Зенит" и "Спартак"?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Саутгемптон" прервал серию из трёх матчей без побед

В матче 13-го тура английской Премьер-лиги "Саутгемптон" принимал на своём поле "Эвертон".

Чемпионат Англии

13 тур

"Саутгемптон" – "Эвертон" 4:1

Гол: Тадич, 19, Остин, 53, 58, Дэвис, 87 - Тор Сигурдссон, 45+1

"Саутгемптон": Форстер,Седрик, Бертранд, ван Дейк, Худт, Дэвис, Тадич (Лемина, 78), Хёйбьерг, Уорд-Праус, Буфаль (Йосида, 86), Остин (Лонг, 80)

"Эвертон": Пикфорд, Кенни, Бэйнс (Уильямс, 27), Джагелка, Кин (Власич, 75), Шнейдерлен, Леннон, Гейе, Тор Сигурдссон, Калверт-Льюин, Миральяс (Лукман, 64)
Теги: Саутгемптон Эвертон
Сегодня, 18:30
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.