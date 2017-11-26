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"Наполи" на выезде обыграл "Удинезе"

В матче 14-го тура чемпионата Италии "Наполи" в гостях с минимальным счётом обыграл "Удинезе".

Чемпионат Италии

14 тур

"Удинезе" – "Наполи" 0:1

Гол: Жоржиньо, 33

"Удинезе": Скуффет, Самир, Анджелла (Байич, 83), Ларанжера, Видмер, Аднан, Барак, Фофана (Янкто, 74), Балич, Де Пауль, Перица (Лазанья, 60)

"Наполи": Рейна, Кирикеш, Маджо, Кулибали, Хюсай, Аллан, Жоржиньо (Диавара, 71), Гамшик (Рог, 84), Мертенс, Инсинье (Зелинский, 78), Кальехон
Теги: Удинезе Наполи
Сегодня, 19:02
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