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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Наполи" на выезде обыграл "Удинезе"
В матче 14-го тура чемпионата Италии "Наполи" в гостях с минимальным счётом обыграл "Удинезе".
Чемпионат Италии
14 тур
"Удинезе" – "Наполи" 0:1
Гол: Жоржиньо, 33
"Удинезе": Скуффет, Самир, Анджелла (Байич, 83), Ларанжера, Видмер, Аднан, Барак, Фофана (Янкто, 74), Балич, Де Пауль, Перица (Лазанья, 60)
"Наполи": Рейна, Кирикеш, Маджо, Кулибали, Хюсай, Аллан, Жоржиньо (Диавара, 71), Гамшик (Рог, 84), Мертенс, Инсинье (Зелинский, 78), Кальехон
Чемпионат Италии
14 тур
"Удинезе" – "Наполи" 0:1
Гол: Жоржиньо, 33
"Удинезе": Скуффет, Самир, Анджелла (Байич, 83), Ларанжера, Видмер, Аднан, Барак, Фофана (Янкто, 74), Балич, Де Пауль, Перица (Лазанья, 60)
"Наполи": Рейна, Кирикеш, Маджо, Кулибали, Хюсай, Аллан, Жоржиньо (Диавара, 71), Гамшик (Рог, 84), Мертенс, Инсинье (Зелинский, 78), Кальехон
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