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Дубль Депая помог "Лиону" разгромить "Ниццу"

В матче 14-го тура чемпионата Франции "Ницца" с крупным счетом проиграла "Лиону".

Чемпионат Франции

14 тур

"Ницца" – "Лион" 0:5

Гол: Депай, 5, 38, Корне, 20, Ауа, 27, Маолида, 79

"Ницца": Бенитес, Суке (Леес-Мелу, 46), Жалле, Марлон, Ле Маршан, Бонфим, Сери (Лусамба, 46), Менди, Тамез, Плеа, Балотелли (Срарфи, 69)

"Лион": Лопеш, Тете, Марсал, Марсело, Дьякаби, Тусар (Ферри, 69), Ауа, Альваро (Маолида, 75), Депай (Гуири, 78), Мариано, Корне

Предупреждения: Марлон, 12, Сери, 22, Корне, 22, Марсело, 35, Менди, 74, Ферри, 86

Удаления: Марлон, 70
Теги: Ницца Лион
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