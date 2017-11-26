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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Дубль Депая помог "Лиону" разгромить "Ниццу"
В матче 14-го тура чемпионата Франции "Ницца" с крупным счетом проиграла "Лиону".
Чемпионат Франции
14 тур
"Ницца" – "Лион" 0:5
Гол: Депай, 5, 38, Корне, 20, Ауа, 27, Маолида, 79
"Ницца": Бенитес, Суке (Леес-Мелу, 46), Жалле, Марлон, Ле Маршан, Бонфим, Сери (Лусамба, 46), Менди, Тамез, Плеа, Балотелли (Срарфи, 69)
"Лион": Лопеш, Тете, Марсал, Марсело, Дьякаби, Тусар (Ферри, 69), Ауа, Альваро (Маолида, 75), Депай (Гуири, 78), Мариано, Корне
Предупреждения: Марлон, 12, Сери, 22, Корне, 22, Марсело, 35, Менди, 74, Ферри, 86
Удаления: Марлон, 70
Чемпионат Франции
14 тур
"Ницца" – "Лион" 0:5
Гол: Депай, 5, 38, Корне, 20, Ауа, 27, Маолида, 79
"Ницца": Бенитес, Суке (Леес-Мелу, 46), Жалле, Марлон, Ле Маршан, Бонфим, Сери (Лусамба, 46), Менди, Тамез, Плеа, Балотелли (Срарфи, 69)
"Лион": Лопеш, Тете, Марсал, Марсело, Дьякаби, Тусар (Ферри, 69), Ауа, Альваро (Маолида, 75), Депай (Гуири, 78), Мариано, Корне
Предупреждения: Марлон, 12, Сери, 22, Корне, 22, Марсело, 35, Менди, 74, Ферри, 86
Удаления: Марлон, 70
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