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Сергей Кирьяков: в случае победы красно-белых чемпионство разыграют "Спартак" и "Зенит"

Сергей Кирьяков: в случае победы красно-белых чемпионство разыграют "Спартак" и "Зенит" Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков в преддверии центрального матча 18-го тура РФПЛ «Спартак» - «Зенит» в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой предположил, что в случае успеха хозяев соперники по предстоящей встрече оспорят между собой чемпионский титул.

- Думаю, что этот матч во многом будет определяющим для»Спартака». После неудачного старта в чемпионате, когда команда после чемпионского сезона была непохожа на себя, выглядела достаточно блекло и отпустила вперед «Зенит», главного конкурента в борьбе за титул. Сейчас картина меняется к лучшему: «Спартак» потихоньку пришел в себя, включился в чемпионскую гонку, вот-вот должен нагнать «Зенит» и сейчас команда подходит к ключевому для себя матчу. Если для «Зенита» при неудачному для него раскладе все же шансы остаются, то для красно-белых поражение ситуацию серьезно осложняет, поскольку разрыв увеличивается. Поэтому «Спартак» перед зимней паузой должен сделать все, чтобы сократить преимущество соперника до минимума. Понятно, что лидер сейчас - «Локомотив». Но я думаю, что все мы в душе понимаем, что в случае победы красно-белых чемпионство на 80 процентов разыграют «Спартак» и «Зенит». Не думаю, что «Локомотив» остаток чемпионата отыграет так, как в последнее время. «Локо» вряд ли вынесет эту тяжелую ношу, это бремя лидерства, которое на него свалилось.

- Не отразится ли на игре «Спартака» в предстоящем матче досадная ничья во встрече с «Марибором» в Лиге чемпионов?

- Это разные турниры. И чисто стратегически задачи здесь тоже разные. Лига чемпионов - довольно скоротечный турнир, и понятно, что «Спартаку» хотелось бы побороться за то, чтобы выйти в плей-офф. Но ситуация складывается так, что красно-белые здесь немного не дорабатывают. Но в любом случае основная задача все же стоит во внутреннем чемпионате: подтвердить то, что они сделали в прошлом сезоне. Поэтому в чемпионате более актуальные задачи, и команда должна быть более сконцентрирована для решения этих задач.

- Удастся ли хозяевам взять реванш за поражение в первом круге?

- Хочется, чтобы за титул боролись несколько команд. Ведь ЦСКА и «Краснодар» тоже рядом. И в принципе пять команд имеют шансы сражаться за титул. И борьба ожидается очень интересной. И я думаю, что игра завершится победой «Спартака» - 2:1.

- Какого результата должен добиться «Локомотив» в гостевом матче с хабаровским СКА?

- По своему статусу «Локомотив», конечно же, должен брать три очка. Но, учитывая долгий перелет и погодные условия, это будет непросто.

Но я думаю, что хабаровчанам тоже очень нужны очки. Команда борется за сохранение места в Премьер-лиге, нужно стараться исправлять ситуацию. Если она проигрывает, то уже практически вывешивает белый флаг и становится основным претендентом на выбывание. Борьбы уже в дальнейшем не получится.
Теги: Кирьяков Спартак Зенит
Сегодня, 19:55
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№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 20:09) #
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Этого горе специалиста...вообще не хочется видеть и слышать.Да если честно и футболистом был .....бей -беги....а когда с возрастом не бежал...средненький был....но зато апломба ....как у Роналдо....Мистер Пенальти....как у В.С. Высоцкого.......разбег.толчок,полёт и стыдно подниматься.....если бы не уехал во время в Германию....его научили за падения в штрафной.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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