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Как сыграют "Зенит" и "Спартак"?
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Александр Кокорин: мне неинтересно, как "Спартак" играет. Его все не любят

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин в эфире телеканала "Матч ТВ" заявил, что не следит за матчами "Спартака".

- И в "Динамо" это был самый важный соперник, и в "Зените" главный раздражитель. Если так получается, значит, все не любят "Спартак".

- Видели ли матчи "Спартака" в Лиге чемпионов?

- Нет. Мне неинтересно, как они играют.
Сегодня, 20:10
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№7 Написал: rocker31 К-G (Сегодня, 20:19) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
А Кокошу все любят,прям вся Россия... Кумир миллионов,ёпта! И по сему,мнение его,просто, жизненно важно! (для таких же уйобков,как и он сам)
Регистрация: 14.02.2007
№6 Написал: Цезарь (Сегодня, 20:18) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: checkmate
Цитата: imaginary
Цитата: Spartacus1971
Все не любят,ахах,а почему же все только про нас и говорят и для всех только мы радражитель номер 1?

потому что вы всех раздражаете, очевидно же ))


Это просто зависть

зависть к чему? это вы завидуете прежде всего ЦСКА и Зениту и я уже 100 раз писал почему smirk
Регистрация: 21.09.2017
№5 Написал: checkmate (Сегодня, 20:17) #
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online

Цитата: imaginary
Цитата: Spartacus1971
Все не любят,ахах,а почему же все только про нас и говорят и для всех только мы радражитель номер 1?

потому что вы всех раздражаете, очевидно же ))


Это просто зависть
Регистрация: 21.02.2016
№4 Написал: Цезарь (Сегодня, 20:16) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Spartacus1971
Все не любят,ахах,а почему же все только про нас и говорят и для всех только мы радражитель номер 1?

потому что всех уже достал ваш треп про ваше псевдовеличие smile
Регистрация: 21.09.2017
№3 Написал: rigoletto Белгород (Сегодня, 20:15) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ревностно с детской обидой, сказал баклан


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я думаю что всё будет хорошо
Регистрация: 22.04.2009
№2 Написал: imaginary (Сегодня, 20:14) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Spartacus1971
Все не любят,ахах,а почему же все только про нас и говорят и для всех только мы радражитель номер 1?

потому что вы всех раздражаете, очевидно же ))
Регистрация: 7.02.2010
№1 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 20:12) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Все не любят,ахах,а почему же все только про нас и говорят и для всех только мы радражитель номер 1?
Регистрация: 12.02.2013
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