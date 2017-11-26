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Сын Месси повеселил присутствующих на вручении "Золотой бутсы" (видео)

Сын нападающего "Барселоны" Лионеля Месси Тьяго на церемонии вручения "Золотой бутсы" не давал скучать Луису Суаресу.

Сначала он забавно поздоровался с уругвайцем, что вызвало улыбки у всех присутствующих, а позже строил ему рожицы и играл в "гляделки".

Теги: Месси Суарес Барселона
Сегодня, 20:33
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№1 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 20:50) #
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Время ныне детское, что за тупая традиция детей таскать по вечеринкам..
Регистрация: 22.11.2014
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