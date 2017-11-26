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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Сын Месси повеселил присутствующих на вручении "Золотой бутсы" (видео)
Сын нападающего "Барселоны" Лионеля Месси Тьяго на церемонии вручения "Золотой бутсы" не давал скучать Луису Суаресу.
Сначала он забавно поздоровался с уругвайцем, что вызвало улыбки у всех присутствующих, а позже строил ему рожицы и играл в "гляделки".
Сначала он забавно поздоровался с уругвайцем, что вызвало улыбки у всех присутствующих, а позже строил ему рожицы и играл в "гляделки".
Thiago Messi and Su?rez ?pic.twitter.com/ju4xScbmkV— Troll Football Media (@Troll__Footbal) November 25, 2017
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