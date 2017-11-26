Сын Месси повеселил присутствующих на вручении "Золотой бутсы" (видео)

Thiago Messi and Su?rez ?pic.twitter.com/ju4xScbmkV — Troll Football Media (@Troll__Footbal) November 25, 2017

Сын нападающего "Барселоны" Лионеля Месси Тьяго на церемонии вручения "Золотой бутсы" не давал скучать Луису Суаресу.Сначала он забавно поздоровался с уругвайцем, что вызвало улыбки у всех присутствующих, а позже строил ему рожицы и играл в "гляделки".