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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Манчестер Сити" одержал волевую победу над "Хаддерсфилдом"
"Манчестер Сити" обыграл в гостях "Хаддерсфилд" в матче 13-го тура чемпионата Англии со счетом 2:1.
Чемпионат Англии
13 тур
"Хаддерсфилд Таун" – "Манчестер Сити" 1:2
Голы: Отаменди, 45+1 (аг) - Агуэро, 47 (пен), Стерлинг, 84.
"Хаддерсфилд Таун": Лоссль, Смит, Мэлоун (Леве, 74), Шиндлер, Йоргенсен, Хогг (Мунье, 86), Муй, ван Ла Парра, Уильямс, Инс (Кванер, 81), Депуатр.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Отаменди, Компани (Жезус, 79), Делф, Де Брюйне, Фернандиньо, Д. Силва (Мангаля, 89), Стерлинг, Агуэро (Гюндоган, 86), Сане.
Предупреждения: Хогг, 56, Фернандиньо, 63, Мэлоун, 64, Силва, 87.
Чемпионат Англии
13 тур
"Хаддерсфилд Таун" – "Манчестер Сити" 1:2
Голы: Отаменди, 45+1 (аг) - Агуэро, 47 (пен), Стерлинг, 84.
"Хаддерсфилд Таун": Лоссль, Смит, Мэлоун (Леве, 74), Шиндлер, Йоргенсен, Хогг (Мунье, 86), Муй, ван Ла Парра, Уильямс, Инс (Кванер, 81), Депуатр.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Отаменди, Компани (Жезус, 79), Делф, Де Брюйне, Фернандиньо, Д. Силва (Мангаля, 89), Стерлинг, Агуэро (Гюндоган, 86), Сане.
Предупреждения: Хогг, 56, Фернандиньо, 63, Мэлоун, 64, Силва, 87.
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