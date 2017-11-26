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"Манчестер Сити" одержал волевую победу над "Хаддерсфилдом"

"Манчестер Сити" обыграл в гостях "Хаддерсфилд" в матче 13-го тура чемпионата Англии со счетом 2:1.

Чемпионат Англии

13 тур

"Хаддерсфилд Таун" – "Манчестер Сити" 1:2

Голы: Отаменди, 45+1 (аг) - Агуэро, 47 (пен), Стерлинг, 84.

"Хаддерсфилд Таун": Лоссль, Смит, Мэлоун (Леве, 74), Шиндлер, Йоргенсен, Хогг (Мунье, 86), Муй, ван Ла Парра, Уильямс, Инс (Кванер, 81), Депуатр.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Отаменди, Компани (Жезус, 79), Делф, Де Брюйне, Фернандиньо, Д. Силва (Мангаля, 89), Стерлинг, Агуэро (Гюндоган, 86), Сане.

Предупреждения: Хогг, 56, Фернандиньо, 63, Мэлоун, 64, Силва, 87.
Сегодня, 21:05
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