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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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"Милан" не смог забить "Торино"
"Милан" в домашнем матче 14-го тура итальянской Серии A сыграл вничью с "Торино".
Чемпионат Италии
14 тур
"Милан" – "Торино" 0:0
"Милан": Доннарумма, Бонуччи, Родригес, Романьоли, Сапата, Бонавентура (Чалханоглу, 71), Монтоливо, Кессье, Калинич (Кутроне, 77), Сусо, Силва
"Торино": Сиригу, Н'Кулу, Бурдиссо, Де Сильвестри, Ансальди, Ринкон, Базелли (Аква, 83), Оби, Ньянг (Бойе, 77), Белотти, Ляич (Фальке, 69)
Чемпионат Италии
14 тур
"Милан" – "Торино" 0:0
"Милан": Доннарумма, Бонуччи, Родригес, Романьоли, Сапата, Бонавентура (Чалханоглу, 71), Монтоливо, Кессье, Калинич (Кутроне, 77), Сусо, Силва
"Торино": Сиригу, Н'Кулу, Бурдиссо, Де Сильвестри, Ансальди, Ринкон, Базелли (Аква, 83), Оби, Ньянг (Бойе, 77), Белотти, Ляич (Фальке, 69)
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