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"Милан" не смог забить "Торино"

"Милан" в домашнем матче 14-го тура итальянской Серии A сыграл вничью с "Торино".

Чемпионат Италии

14 тур

"Милан" – "Торино" 0:0

"Милан": Доннарумма, Бонуччи, Родригес, Романьоли, Сапата, Бонавентура (Чалханоглу, 71), Монтоливо, Кессье, Калинич (Кутроне, 77), Сусо, Силва

"Торино": Сиригу, Н'Кулу, Бурдиссо, Де Сильвестри, Ансальди, Ринкон, Базелли (Аква, 83), Оби, Ньянг (Бойе, 77), Белотти, Ляич (Фальке, 69)
Теги: Милан Торино
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