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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Главный тренер "Шальке": мы и мечтать не могли, что сумеем не проиграть
Главный тренер "Шальке" Доменико Тедеско прокомментировал ничью в матче 13-го тура чемпионата Германии против дортмундской "Боруссии" (4:4).
После первого тайма "Шальке" уступал со счетом 0:4, однако во втором тайме сумел отыграться.
"Думаю, мне и Бошу понадобится не один час, чтобы проанализировать все допущенные командами ошибки. После перерыва мы и мечтать не могли, что сумеем не проиграть. Тем не менее, решили, что должны выиграть второй тайм для наших болельщиков. Итоговая ничья - сказка", - цитирует Тедеско пресс-служба клуба.
После первого тайма "Шальке" уступал со счетом 0:4, однако во втором тайме сумел отыграться.
"Думаю, мне и Бошу понадобится не один час, чтобы проанализировать все допущенные командами ошибки. После перерыва мы и мечтать не могли, что сумеем не проиграть. Тем не менее, решили, что должны выиграть второй тайм для наших болельщиков. Итоговая ничья - сказка", - цитирует Тедеско пресс-служба клуба.
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