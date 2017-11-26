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Главный тренер "Шальке": мы и мечтать не могли, что сумеем не проиграть

Главный тренер "Шальке" Доменико Тедеско прокомментировал ничью в матче 13-го тура чемпионата Германии против дортмундской "Боруссии" (4:4).

После первого тайма "Шальке" уступал со счетом 0:4, однако во втором тайме сумел отыграться.

"Думаю, мне и Бошу понадобится не один час, чтобы проанализировать все допущенные командами ошибки. После перерыва мы и мечтать не могли, что сумеем не проиграть. Тем не менее, решили, что должны выиграть второй тайм для наших болельщиков. Итоговая ничья - сказка", - цитирует Тедеско пресс-служба клуба.
Теги: Шальке Боруссия Д
Сегодня, 21:39
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