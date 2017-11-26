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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Виктор Гончаренко: когда Вернблум не реализовал момент в первом тайме, в голову полезли дурные мысли (5)
"Валенсия" - "Барселона": стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые составы на матч 13-го тура чемпионата Испании "Валенсия" - "Барселона".
"Валенсия": Нето, Монтойя, Гайя, Габриэл Паулиста, Гарай, Парехо, Кондогбиа, Гуэдеш, Солер, Дзадза, Родриго
"Барселона": тер Штеген, Семеду, Вермален, Юмтити, Альба, Бускетс, Ракитич, Иньеста, Паулиньо, Месси, Л. Суарес.
"Валенсия": Нето, Монтойя, Гайя, Габриэл Паулиста, Гарай, Парехо, Кондогбиа, Гуэдеш, Солер, Дзадза, Родриго
"Барселона": тер Штеген, Семеду, Вермален, Юмтити, Альба, Бускетс, Ракитич, Иньеста, Паулиньо, Месси, Л. Суарес.
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