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"Валенсия" - "Барселона": стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 13-го тура чемпионата Испании "Валенсия" - "Барселона".

"Валенсия": Нето, Монтойя, Гайя, Габриэл Паулиста, Гарай, Парехо, Кондогбиа, Гуэдеш, Солер, Дзадза, Родриго

"Барселона": тер Штеген, Семеду, Вермален, Юмтити, Альба, Бускетс, Ракитич, Иньеста, Паулиньо, Месси, Л. Суарес.
Теги: Валенсия Барселона
Сегодня, 22:03
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