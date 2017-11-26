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"Лацио" упустил победу над "Фиорентиной"

В матче 14-го тура чемпионата Италии "Лацио" принимал на своём поле "Фиорентину".

Чемпионат Италии

14 тур

"Лацио" – "Фиорентина" 1:1

Голы: Врей, 25, Бабакар, 90+4

"Лацио": Стракоша, Раду, Врей, Баштуш, Марушич (Баста, 77), Лулич (Лукаку, 62), Пароло, Милинкович-Савич, Альберто (Кайседо, 88), Лейва, Иммобиле

"Фиорентина": Спортьелло, Лорини (Уго, 65), Бираги, Песселья, Астори, Верету, Бадель, Бенасси (Сапонара, 77), Кьеза, Симеоне, Теро (Бабакар, 60)

Предупреждения: Астори, 11, Лорини, 49, Раду, 87
Теги: Лацио Фиорентина
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