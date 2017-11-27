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Маурицио Сарри: по сравнению с прошлыми сезонами мы научились побеждать уродливо

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри прокомментировал победу над "Удинезе" в 14-м туре чемпионата Италии.

"Это была хорошая тренировка для защиты. Поле находилось в ужасном состоянии, было непросто. Мы показали менее высокий уровень игры, чем обычно, но это было неизбежно. Похоже, по сравнению с прошлыми сезонами мы научились побеждать уродливо", - приводит слова Сарри Mediaset Premium.
Теги: Сарри Наполи Удинезе
Сегодня, 00:20
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