Маурицио Сарри: по сравнению с прошлыми сезонами мы научились побеждать уродливо

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри прокомментировал победу над "Удинезе" в 14-м туре чемпионата Италии."Это была хорошая тренировка для защиты. Поле находилось в ужасном состоянии, было непросто. Мы показали менее высокий уровень игры, чем обычно, но это было неизбежно. Похоже, по сравнению с прошлыми сезонами мы научились побеждать уродливо", - приводит слова Сарри Mediaset Premium.