"Локо" прилетел в Хабаровск в 20-градусный мороз и отправился спать

Игроки "Локомотива" прилетели в Хабаровск на матч 18-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровска". Самолет с железнодорожниками приземлился в 5 утра по местному времени, и футболисты, чтобы не сбивать режим, сразу же отправились спать.На момент прибытия в Хабаровске стоял мороз -20 градусов. Ожидается, что во время матча будет около -12. Ранее "Локо" обратился в РФПЛ с просьбой о переносе встречи на одну из резервных арен на юге страны, однако получил отказ.