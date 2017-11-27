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"Локо" прилетел в Хабаровск в 20-градусный мороз и отправился спать

Игроки "Локомотива" прилетели в Хабаровск на матч 18-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровска". Самолет с железнодорожниками приземлился в 5 утра по местному времени, и футболисты, чтобы не сбивать режим, сразу же отправились спать.

На момент прибытия в Хабаровске стоял мороз -20 градусов. Ожидается, что во время матча будет около -12. Ранее "Локо" обратился в РФПЛ с просьбой о переносе встречи на одну из резервных арен на юге страны, однако получил отказ.

"Спорт-Экспресс"
Сегодня, 00:22
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(0)
№5 Написал: Arien_Allan_Beck (Сегодня, 01:51) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: СуперШтангист
Прочёл новость на другом сайте.

Прилетели в 5(!!!) утра. Под утро там +35 должно быть чтоли? Разница между дневной и ночной температурой может быть свыше 40 градусов (пустыни африканские).

Неужели днём в Хабаровсе будет ниже -13-15?))



Это еще что! Добавляем поправку на морской климат а не на континентальный. Учитываем показатели влажности и если не ошибаюсь еще прилив играет роль и ветер его скорость и направление.

И итог сухие цифры говорят -15, но по сути это как в центре страны -35.

Если я ошибаюсь конечно поправьте. Ни за тех ни за этих не болею. Мне просто жалко игроков. Причем больше всего хозяев поля. Поездатые хоть по зп нормально так сидят. А у хозяев просто на интузиазме. А потом врачи будут кумекать как отеки с легких снимать.
Регистрация: 26.11.2017
№4 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 01:41) #
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Болеет за:
«Терек»
Прочёл новость на другом сайте.

Прилетели в 5(!!!) утра. Под утро там +35 должно быть чтоли? Разница между дневной и ночной температурой может быть свыше 40 градусов (пустыни африканские).

Неужели днём в Хабаровсе будет ниже -13-15?))
Регистрация: 7.05.2017
№3 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 01:12) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Как скзал Тарасов - "На Мальдивы полетели". laughing


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№2 Написал: Arien_Allan_Beck (Сегодня, 00:44) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Нормально. Главное долетели. Сейчас поспать. А там война план покажет.

Только холодно там. Игроков реально жалко что Хабаровских что Поездатых.
Регистрация: 26.11.2017
№1 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 00:34) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Терек»
Самолет с железнодорожниками

Символично joy
Регистрация: 7.05.2017
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