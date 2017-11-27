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"Севилья" выиграла у "Вильярреала", уступая со счётом 0:2 к 56-й минуте

Чемпионат Испании

13 тур

"Вильярреал" – "Севилья" 2:3

Голы: Бакамбу, 19, Бакка, 53, Лангле, 56, Васкес, 57, Банега, 78 (пен.)

"Вильярреал": Барбоса, Гаспар, Хауме, Гонсалес, Руис, Эрнандес (Герра, 48), Сориано (Сансоне, 69), Форнальс, Тригерос (Торрес, 84), Бакка, Бакамбу

"Севилья": Рико, Меркадо, Кароль, Лангле, Писарро, Гайс, Сарабия (Навас, 90), Банега, Корреа, Васкес (Крон-Дели, 68), Мурьель (Гансо, 90+3)

Предупреждения: Руис, 23, Герра, 55, Писарро, 66, Банега, 72, Руис, 77, Корреа, 86, Хауме, 90+2

Удаления: Руис, 77
Теги: Севилья Вильярреал
Сегодня, 00:23
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№1 Написал: rocker31 К-G (Сегодня, 00:33) #
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Болеет за:
«Спартак»
У Севильи теперь новая фишка: сначала дают фору,а потом только начинают играть...
Регистрация: 14.02.2007
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