Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют "Зенит" и "Спартак"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Виллиан - о голе "Ливерпулю": без сомнений, это был удар, а не навес

Полузащитник "Челси" Виллиан рассказал о своем голе в матче 13-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля" (1:1).

Бразилец отметил, что он целенаправленно бил по воротам.

"Без сомнений, это был удар. После матча многие спрашивали у меня: "Ты хотел навесить, или пробить". Я говорил: "Конечно, пробить. Ведь я очень талантлив", - приводит слова Виллиана официальный сайт клуба.
Теги: Виллиан Челси Ливерпуль
Сегодня, 00:27
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 01:11) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Это был плод сложной математической мысли, когда смотришь в газон и бьешь на интуиции.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№1 Написал: 4aMtu16pM россия (Сегодня, 00:44) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Навес 100%


--------------------
чемпионаты россии по ресурсу.
судьи и армия едины
Регистрация: 20.01.2012
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.