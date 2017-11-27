Виллиан - о голе "Ливерпулю": без сомнений, это был удар, а не навес

Полузащитник "Челси" Виллиан рассказал о своем голе в матче 13-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля" (1:1).Бразилец отметил, что он целенаправленно бил по воротам."Без сомнений, это был удар. После матча многие спрашивали у меня: "Ты хотел навесить, или пробить". Я говорил: "Конечно, пробить. Ведь я очень талантлив", - приводит слова Виллиана официальный сайт клуба.