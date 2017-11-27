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"Валенсия" сыграла вничью с "Барселоной"

"Валенсия" и "Барселона" сыграли вничью в матче 13-го тура чемпионата Испании - 1:1.

Чемпионат Испании

13 тур

"Валенсия" – "Барселона" 1:1

Голы: Родриго, 60 - Альба, 83.

"Валенсия": Нето, Монтойя, Гайя, Габриэл Паулиста, Гарай (Везу, 87), Парехо, Кондогбиа, Гуэдеш, Солер (Мина, 89), Дзадза, Родриго (Перейра, 82).

"Барселона": тер Штеген, Семеду (Видаль, 80), Вермален, Юмтити, Альба, Бускетс, Ракитич (Деулофеу, 68), Иньеста (Д. Суарес, 72), Паулиньо, Месси, Л. Суарес.

Предупреждения: Кондогбиа, 32, Габриэл, 45, Родриго, 74, Перейра, 89.
Теги: Валенсия Барселона
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