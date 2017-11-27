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"ПСЖ" благодаря голам Кавани и Неймара обыграл "Монако"

"ПСЖ" на выезде обыграл "Монако" в матче 14-го тура чемпионата Франции - 2:1.

Чемпионат Франции

14 тур

"Монако" – "ПСЖ" 1:2

Голы: Кавани, 19, Неймар, 52 (пен.), Моутинью, 81

"Монако": Субашич, Туре, Жорже, Глик, Жемерсон, Раджи (Лопеш, 62), Фабиньо, Тилеманс (Геззаль, 67), Моутинью, Фалькао, Кейта (Сидибе, 79)

"ПСЖ": Ареола, Алвес, Курзава (Берчиче, 69), Маркиньос, Силва, Рабио, Верратти, Дракслер (Мария, 82), Кавани (Пасторе, 82), Мбаппе, Неймар

Предупреждения: Жорже, 9, Курзава, 25, Жемерсон, 30, Неймар, 45, Туре, 51, Алвес, 90, Берчиче, 90+1
Теги: Монако ПСЖ
Сегодня, 01:02
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(0)
№2 Написал: spiri (Сегодня, 01:15) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
отличная игра..геометрия "тренеришки" зашкаливает! blush


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№1 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 01:03) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Красно-синие обыграли красно-белых. Классика.


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
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