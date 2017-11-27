Хосеп Гвардиола: были готовы к тому, что предстоит провести сложный матч

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о победе над "Хаддерсфилдом" (2:1) в 13-м туре чемпионата Англии."Мы были готовы к тому, что предстоит провести сложный матч. В перерыве мы провели работу над ошибками и согласились с тем, что нужно идти вперёд и не опускать руки. Именно благодаря этому и удалось выиграть", - цитирует Гвардиолу ВВС.