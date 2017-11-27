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Хосеп Гвардиола: были готовы к тому, что предстоит провести сложный матч

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о победе над "Хаддерсфилдом" (2:1) в 13-м туре чемпионата Англии.

"Мы были готовы к тому, что предстоит провести сложный матч. В перерыве мы провели работу над ошибками и согласились с тем, что нужно идти вперёд и не опускать руки. Именно благодаря этому и удалось выиграть", - цитирует Гвардиолу ВВС.
Теги: Гвардиола Манчестер Сити Хаддерсфилд
Сегодня, 01:04
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