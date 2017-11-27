Стефано Пиоли: думаю, что мы не заслуживали того, чтобы проиграть

Главный тренер "Фиорентины" Стефано Пиоли прокомментировал ничью с "Лацио" (1:1) в 14-м туре чемпионата Италии."Я думаю, что мы не заслуживали того, чтобы проиграть. Я был в 50 метрах от штрафной, поэтому не могу комментировать назначение пенальти. Технология была использована, и ее нужно уважать", - цитирует Пиоли Mediaset Premium.