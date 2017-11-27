Мауро Икарди: если будут звонить из "Реала", я не отвечу

Нападающий "Интера" Мауро Икарди прокомментировал информацию о том, что им интересуется мадридский "Реал"."Если будут звонить из "Реала", я не отвечу", - приводит слова Икарди Sky Sports.В 14 матчах серии А 24-летний капитан миланцев забил 15 голов.