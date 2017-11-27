Вход на матч СКА - "Локомотив" будет бесплатным

Председатель попечительского совета "СКА-Хабаровск" Аркадий Мкртычев в своем твиттере сообщил, что вход на домашний матч чемпионата России с "Локомотивом" будет свободным.На начало игры (12.00 мск) в Хабаровске ожидается около 13 градусов мороза."Принято решение о бесплатном проходе на футбольный матч "СКА-Хабаровск" – "Локомотив", который состоится сегодня, 27 ноября в 19-00 на стадионе имени Ленина.Бесплатный билет можно получить в кассах стадиона. Приходите, поддержите нашу команду!" – написал Мкртычев в своем твиттере.