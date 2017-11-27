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Лионель Месси впервые за 7 лет не забил в 6 матчах подряд

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси не забил гол в матче с "Валенсией" (1:1).

Как сообщает Goal.com, безголевая серия аргентинца во всех турнирах достигла 6 игр (5 в составе клуба, одна – за сборную в товарищеской встрече с Россией (1:0)).

Последний раз Месси не забивал в 6 матчах подряд летом 2010 года, когда его безголевая серия составила 7 игр (6 в составе сборной).
Теги: Месси Барселона
Сегодня, 07:09
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