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"Локомотив": в Хабаровске будем спасаться термостельками и барсучьим жиром

В "Локомотив" рассказали, как игроки будут адаптироваться к сильным морозам во время выездного матча 18-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск". Ожидается, что игра состоится сегодня в 12:00 при температуре минус 12 градусов.

"Для каждого футболиста был сформирован термонабор, который надевается под форму. Сами майки - со специальным поднятым воротничком (обвязывать шею, использовать шарфы не разрешается). Возможность использования шапочек представители команд обсудят на предматчевом совещании.

Кроме того, подготовлены термостельки: при движении они разогреваются, и в бутсах никто не околеет. Массажисты взяли с собой разогревающие мази и барсучий жир, который сбережет лицо в мороз.

Тренерам, персоналу и оставшимся в запасе на случай сильного холода надо хорошенько утепляться. Рассматривается вариант, по которому запасные могут оставаться в раздевалке, чтобы не мерзнуть. При столь низких температурах запасным можно разминаться лишь перед выходом на поле, на таком морозе нельзя остывать", - сообщает пресс-служба "Локо".
Теги: Локомотив СКА-Хабаровск
Сегодня, 07:24
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№1 Написал: duha Зауралье (Сегодня, 07:28) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
-12 градусов прям такой мороз.....


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Эта слеза не от ветра, а от смеха над обманутыми дураками.
Регистрация: 24.08.2006
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