"Манчестер Сити" установил рекорд по количеству побед

"Манчестер Сити" установил рекорд для английских клубов по количеству побед на выезде подряд, информирует Goal.В матче 13-го тура чемпионата Англии против "Хаддерсфилд Таун" "горожане" одержали 11-ю гостевую победу кряду во всех турнирах.