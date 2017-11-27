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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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06:14
Евгений Марков: если буду играть так и дальше, есть маленькая надежда, что пригласят в сборную России (1)
Евгений Марков: если буду играть так и дальше, есть маленькая надежда, что пригласят в сборную России (1)
04:25
Дрис Мертенс: где вы найдете еще игрока, который забил 28 голов в серии А и стоит таких денег?
Дрис Мертенс: где вы найдете еще игрока, который забил 28 голов в серии А и стоит таких денег?
Вчера, 23:20
Илья Воробьёв: дали сопернику возможность спастись
Илья Воробьёв: дали сопернику возможность спастись
Вчера, 22:08
Моритц Бауэр: у "Рубина" хорошие игроки и тренер, нужно найти резервы и отдать все для Казани (1)
Моритц Бауэр: у "Рубина" хорошие игроки и тренер, нужно найти резервы и отдать все для Казани (1)
Вчера, 22:06
"Герта" одержала победу над "Кёльном"
"Герта" одержала победу над "Кёльном"
Вчера, 22:04
"Лацио" упустил победу над "Фиорентиной"
"Лацио" упустил победу над "Фиорентиной"
Вчера, 21:32
"Реал Сосьедад" сыграл вничью с "Лас-Пальмасом"
"Реал Сосьедад" сыграл вничью с "Лас-Пальмасом"
Вчера, 21:10
"Милан" не смог забить "Торино"
"Милан" не смог забить "Торино"
Вчера, 20:19
"Ахмат" может предложить Родолфо место в структуре клуба (1)
"Ахмат" может предложить Родолфо место в структуре клуба (1)
Вчера, 20:06
Защитник молодёжной команды "Зенита": мы ненавидим "Спартак" (59)
Защитник молодёжной команды "Зенита": мы ненавидим "Спартак" (59)
Вчера, 19:55
Сергей Кирьяков: в случае победы красно-белых чемпионство разыграют "Спартак" и "Зенит" (4)
Сергей Кирьяков: в случае победы красно-белых чемпионство разыграют "Спартак" и "Зенит" (4)
"Манчестер Сити" установил рекорд по количеству побед
"Манчестер Сити" установил рекорд для английских клубов по количеству побед на выезде подряд, информирует Goal.
В матче 13-го тура чемпионата Англии против "Хаддерсфилд Таун" "горожане" одержали 11-ю гостевую победу кряду во всех турнирах.
Газета.Ru
В матче 13-го тура чемпионата Англии против "Хаддерсфилд Таун" "горожане" одержали 11-ю гостевую победу кряду во всех турнирах.
Газета.Ru
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