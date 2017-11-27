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"Манчестер Сити" установил рекорд по количеству побед

"Манчестер Сити" установил рекорд для английских клубов по количеству побед на выезде подряд, информирует Goal.

В матче 13-го тура чемпионата Англии против "Хаддерсфилд Таун" "горожане" одержали 11-ю гостевую победу кряду во всех турнирах.

Газета.Ru
Теги: Манчестер Сити
Сегодня, 07:38
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