Журналист Hull Daily Mail: Слуцкий так и не приспособился к чемпионшипу

Корреспондент газеты Hull Daily Mail Уилл Джексон прокомментировал работу главного тренера "Халла" Леонида Слуцкого. После 19 матчей "тигры" занимают в чемпионшипе 20-е место из 24.– Не думаю, что Слуцкий сохранит свой пост, если безвыигрышная серия продолжится. Уже сейчас его будущее под большим вопросом. Но бездействие Алламов объяснимо: они и так заняты вопросами продажи клуба, а тут придется, во-первых, платить неустойку тренеру, во-вторых, искать нового.Корни проблемы растут из межсезонья. "Халл" потерял огромное количество важных футболистов в летнее трансферное окно и не получил тех игроков, которых хотел Слуцкий. Зато он вынужден был работать с молодежью. Посмотрите на оборону: Томори 19 лет, Эйне и Кларку – по 21. С такими исходными данными трудно сделать сильную команду. Слуцкий оказался заложником ситуации.На мой взгляд, он до сих пор не приспособился к чемпионшипу. Это видно по тому, как сильно "Халл" меняется в перерыве. Часто Слуцкий делает замены в начале второго тайма, меняет схему, тактику, и тем самым признает: "Я ошибся, выбирая план на игру". Виноваты и футболисты: "Халл" допускает колоссальное количество индивидуальных ошибок. 35 голов после 19 матчей!Пока не вижу у "Халла" тренерского почерка. Болельщики могли бы простить тренеру результаты и десятки пропущенных мячей, если бы проглядывались признаки хоть какого-нибудь игрового стиля. Но, на данный момент, не могу понять, в каком направлении движется "Халл".О личности Слуцкого мы знаем больше, чем о Слуцком-тренере. Он откровенный, располагающий к себе, харизматичный человек. Не скрывает своих эмоций. Его пресс-конференции говорят о многом: Слуцкий уже признавал, что не знает, почему команда пропускает в концовках, – сказал Джексон.