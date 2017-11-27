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Александр Коломейцев: какая будет погода - в такую и будем играть

Полузащитник "Локомотива" Александр Коломейцев рассказал о настрое команды на предстоящий матч премьер-лиги с клубом "СКА-Хабаровск".

"Хочется уйти на перерыв на первом месте. Какая будет погода - в такую и будем играть. Сейчас уже ничего не поменяешь.

В этом году последний тур РФПЛ выпал на еще более позднее время, чем конец группового этапа Лиги Европы. Непонятно, зачем это было сделано. Наверное, чтобы ради чемпионата мира закончить сезон в мае. В общем, будем играть в тех условиях, какие есть…", - передают слова Коломейцева "Известия".
Теги: Коломейцев Локомотив
Сегодня, 08:43
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