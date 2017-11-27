Евгений Марков: мне нужно трудиться как Смолов и забивать еще больше

Форвард "Тосно" Евгений Марков считает, что пока не стал игроком топ-уровня. Напомним, Марков в матче 18-го тура РФПЛ против "Арсенала" (3:2) сделал первый хет-трик сезона и вышел на 3-е место в списке бомбардиров.– Мне есть куда расти. Нужно прогрессировать, тренироваться, работать, и все будет хорошо. Взять того же Смолова – сейчас он топ, но в моем возрасте забил пару голов за несколько сезонов.– Благодаря своей работе на тренировках Федор вышел на серьезный уровень и доказал всем, что не заслуживает насмешек. Мне нужно трудиться так же и забивать еще больше.