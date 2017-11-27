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Евгений Марков: мне нужно трудиться как Смолов и забивать еще больше

Форвард "Тосно" Евгений Марков считает, что пока не стал игроком топ-уровня. Напомним, Марков в матче 18-го тура РФПЛ против "Арсенала" (3:2) сделал первый хет-трик сезона и вышел на 3-е место в списке бомбардиров.

– В бомбардирской гонке вы делите третье-четвертое место с Промесом, у Кокорина и Смолова всего на гол больше, чем у вас. При этом говорите, что они топ-форварды, а вы – нет. Что еще нужно сделать, чтобы выйти на их уровень?

– Мне есть куда расти. Нужно прогрессировать, тренироваться, работать, и все будет хорошо. Взять того же Смолова – сейчас он топ, но в моем возрасте забил пару голов за несколько сезонов.
СЭ
– Над ним тогда смеялись...

– Благодаря своей работе на тренировках Федор вышел на серьезный уровень и доказал всем, что не заслуживает насмешек. Мне нужно трудиться так же и забивать еще больше.
Теги: Марков Тосно
Сегодня, 08:47
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