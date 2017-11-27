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Александр Кокорин: проблемы со здоровьем не позволяют показывать игру, к которой все привыкли

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин ответил на вопрос, устраивает ли его своя игра.

"В принципе устраивает, но в последнее время мешают проблемы со здоровьем. Это не позволяет показывать ту игру, которую все привыкли видеть в моем исполнении. Это единственное, что расстраивает. Но выбор небольшой: либо продолжать играть, либо уйти в бессрочный отпуск.

Думаю, если мы с Дзюбой не забьём 35 голов, но станем чемпионами, Дон Манчини будет счастлив. А если забьём, но чемпионами не станем, то всем вообще будут безразличны наши индивидуальные показатели. Надо забить столько, чтобы "Зенит" был на первой строчке", - передает слова Кокорина "Чемпионат".
Теги: Кокорин Зенит
Сегодня, 08:50
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6
(1)
№6 Написал: Академия (Сегодня, 10:07) #
  • 0
  •  (0)

убогие, все у них не так, все им мешает
Регистрация: 20.06.2016
№5 Написал: safonas (Сегодня, 09:34) #
  • +2
  •  (4)

ту игру это когда по полю пешком ходил улыбаясь и ничего не делая?


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№4 Написал: utekay Россия (Сегодня, 09:25) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
сегодня покажи всем, Саша, что ты умеешь...оформи дубль!


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№3 Написал: soloz Россия (Сегодня, 09:21) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
ФУ чур меня чур...опять СВИНЬИ на ветке!!! stuck_out_tongue_closed_eyes
Регистрация: 14.12.2016
№2 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 09:11) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Да уж, видно с детства привык всякую гадость в рот тащить. Мой, Шурик,большой палец перед его едой!

Наш Ребров хоть штанги протирает перед поцелуем, а ваш сразу в себя! Где ж здоровья напастись?!
Регистрация: 30.11.2013
№1 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 09:00) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Не надо сосать грязный палец, отсюда и могут быть болячки.
Регистрация: 20.03.2014
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