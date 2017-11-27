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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Унаи Эмери: важно, что Мбаппе сыграл против своего бывшего клуба
Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери высказался после матча 14-го тура чемпионата Франции против "Монако" (2:1).
"Очень рады, что взяли три очка на выезде и увеличили отрыв от ближайшего преследователя. Команды, которые ниже нас - сильны, поэтому этот отрыв придает нам уверенности.
Мы провели очень хорошие 90 минут в Монако. Команда в полном порядке. Приятно видеть нашу игру на высоком уровне.
Мбаппе провел отличный матч. Если бы он реализовал все свои шансы, для него это был бы идеальный матч. То, что он сыграл против бывшего клуба, важно в плане эмоций. В следующий раз будет спокойнее", – передает слова Эмери Goal.
"Очень рады, что взяли три очка на выезде и увеличили отрыв от ближайшего преследователя. Команды, которые ниже нас - сильны, поэтому этот отрыв придает нам уверенности.
Мы провели очень хорошие 90 минут в Монако. Команда в полном порядке. Приятно видеть нашу игру на высоком уровне.
Мбаппе провел отличный матч. Если бы он реализовал все свои шансы, для него это был бы идеальный матч. То, что он сыграл против бывшего клуба, важно в плане эмоций. В следующий раз будет спокойнее", – передает слова Эмери Goal.
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