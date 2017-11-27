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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Александр Кержаков: не сомневаюсь, что "Зенит" обыграет "Спартак" в день моего рождения
Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков не сомневается в победе сине-бело-голубых в матче 18-го тура РФПЛ со "Спартаком".
– Впереди важнейший матч, в котором, даже несмотря на разгром в первом круге, петербургский клуб не кажется безоговорочным фаворитом.
– Для меня "Зенит" является фаворитом в противостоянии с любым соперником. Не сомневаюсь, что ребята выиграют у "Спартака". Тем более в день моего рождения, – передает слова Кержакова "Матч ТВ".
– Впереди важнейший матч, в котором, даже несмотря на разгром в первом круге, петербургский клуб не кажется безоговорочным фаворитом.
– Для меня "Зенит" является фаворитом в противостоянии с любым соперником. Не сомневаюсь, что ребята выиграют у "Спартака". Тем более в день моего рождения, – передает слова Кержакова "Матч ТВ".
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