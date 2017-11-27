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Александр Кержаков: не сомневаюсь, что "Зенит" обыграет "Спартак" в день моего рождения

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков не сомневается в победе сине-бело-голубых в матче 18-го тура РФПЛ со "Спартаком".

– Впереди важнейший матч, в котором, даже несмотря на разгром в первом круге, петербургский клуб не кажется безоговорочным фаворитом.

– Для меня "Зенит" является фаворитом в противостоянии с любым соперником. Не сомневаюсь, что ребята выиграют у "Спартака". Тем более в день моего рождения, – передает слова Кержакова "Матч ТВ".
Теги: Кержаков Зенит
Сегодня, 09:59
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№4 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:11) #
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online

Цитата: FCSM78
Ты мозила поменьше звизди... и вспоминай как бил в пустые ворота и мазал..)))) Вот по этому переживай поводу.. а вся страна тебя матрила ..)))))

свин, обратись к статистике, она знает все.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№3 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 10:09) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
С Днем Рождения,
и без галстуков!


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Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№2 Написал: SVD кизляр (Сегодня, 10:07) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
С днем рождения!!!
Регистрация: 16.03.2011
№1 Написал: FCSM78 Khimki (Сегодня, 10:03) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ты мозила поменьше звизди... и вспоминай как бил в пустые ворота и мазал..)))) Вот по этому переживай поводу.. а вся страна тебя матрила ..)))))
Регистрация: 23.01.2012
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