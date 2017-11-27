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СМИ: "Наполи" проявляет интерес к Федору Смолову

Форвард "Краснодара" и сборной России Федор Смолов стал интересен итальянскому "Наполи", передает Calciomercato.

Клуб Аурелио де Лаурентиса рассматривает 27-летнего россиянина как альтернативу Дрису Мертенсу. Неаполитанцы также проявляют интерес к форварду "Кьево" Роберто Инглезе.

Отмечается, что контракт Смолова с "Краснодаром" действителен до июня 2019 года, а трансферная стоимость футболиста 20-25 миллионов евро.
Теги: Смолов Наполи
Сегодня, 10:26
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(1)
№4 Написал: Pashtigo Москва (Сегодня, 11:15) #
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В переход Смолова в ковыляющий Вест Хэм ещё можно поверить, а вот в Наполи, который на ходу - уже сложно
Регистрация: 21.11.2009
№3 Написал: yanus0407 Санкт - Петербург (Сегодня, 11:10) #
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Болеет за:
«Зенит»
Агент хочет поднять трансферную стоимость своего подопечного, ну и заработать на нём побольше )))


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Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009
№2 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 11:00) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Работает агент Смолова
Регистрация: 22.08.2007
№1 Написал: bymer Санкт-Петербург (Сегодня, 10:57) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
ВАЛИ ЕСЛИ ПРАВДА
Регистрация: 13.02.2008
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