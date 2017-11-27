СМИ: "Наполи" проявляет интерес к Федору Смолову

Форвард "Краснодара" и сборной России Федор Смолов стал интересен итальянскому "Наполи", передает Calciomercato.Клуб Аурелио де Лаурентиса рассматривает 27-летнего россиянина как альтернативу Дрису Мертенсу. Неаполитанцы также проявляют интерес к форварду "Кьево" Роберто Инглезе.Отмечается, что контракт Смолова с "Краснодаром" действителен до июня 2019 года, а трансферная стоимость футболиста 20-25 миллионов евро.