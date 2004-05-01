Второе итальянское дерби в русском "класико". Анонс матча "Спартак" - "Зенит"

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграют "Зенит" и "Спартак"?
Новости партнеров
Лента новостей:
09:56
Александр Димидко: "СКА-Хабаровск" не для того выходил в премьер-лигу, чтобы переносить такие матчи
Александр Димидко: "СКА-Хабаровск" не для того выходил в премьер-лигу, чтобы переносить такие матчи
08:50
Александр Кокорин: проблемы со здоровьем не позволяют показывать игру, к которой все привыкли (10)
Александр Кокорин: проблемы со здоровьем не позволяют показывать игру, к которой все привыкли (10)
06:14
Евгений Марков: если буду играть так и дальше, есть маленькая надежда, что пригласят в сборную России (1)
Евгений Марков: если буду играть так и дальше, есть маленькая надежда, что пригласят в сборную России (1)
04:25
Дрис Мертенс: где вы найдете еще игрока, который забил 28 голов в серии А и стоит таких денег?
Дрис Мертенс: где вы найдете еще игрока, который забил 28 голов в серии А и стоит таких денег?
Вчера, 23:20
Илья Воробьёв: дали сопернику возможность спастись
Илья Воробьёв: дали сопернику возможность спастись
Вчера, 22:08
Моритц Бауэр: у "Рубина" хорошие игроки и тренер, нужно найти резервы и отдать все для Казани (1)
Моритц Бауэр: у "Рубина" хорошие игроки и тренер, нужно найти резервы и отдать все для Казани (1)
Вчера, 22:06
"Герта" одержала победу над "Кёльном"
"Герта" одержала победу над "Кёльном"
Вчера, 22:04
"Лацио" упустил победу над "Фиорентиной"
"Лацио" упустил победу над "Фиорентиной"
Второе итальянское дерби в русском "класико". Анонс матча "Спартак" - "Зенит"
Сегодня вечером нас ждет одно из главных противостояний всего российского футбольного сезона: в гости к "Спартаку" прибудет "Зенит". Rusfootball.info рассказывает обо всем, что окружает поединок действующего чемпиона и одного из главных претендентов на золото, от которого в значительной степени зависит исход гонки за титул.
"Спартак" (Москва) – "Зенит" (Санкт-Петербург)
Москва. Стадион "Открытие Арена"
Начало встречи – 19:30 (мск)
Арбитр – Виталий Мешков (Дмитров)
Личные встречи:
всего: +60=42-44, 230-186
в новейшей истории (после распада СССР): +18=14-20, 75-85
в чемпионатах России: +17=12-18, 71-80
в чемпионатах России на поле "Спартака": +10=6-6, 41-33
Самая крупная победа "Спартака" в чемпионатах России: 4:0 на своем поле (29.07.1992)
Самая крупная победа "Зенита" в чемпионатах России: 5:0 на своем поле (11.08.2012)
Самая крупная выездная победа "Зенита" в чемпионатах России: 3:0 (01.05.2004)
Самые результативные матчи в чемпионатах России: 5:2 в пользу "Зенита", 4:3 в пользу "Спартака"
Самая результативная ничья в чемпионатах России: 2:2
Бомбардиры: Галимзян Хусаинов, Никита Симонян (8 голов) - Александр Кержаков (11 голов)
Встреча с "красно-белыми" 6 августа, пожалуй, пока что является пиком Роберто Манчини во главе питерского коллектива. Сейчас уже вряд ли кто-то вспомнит о погодных катаклизмах, предшествовавших началу того поединка, а также о том, что в первом тайме игра была почти равной. Все затмевают цифры "5:1". За такое издевательство над принципиальным соперником, к тому же пребывавшем в ранге действующего чемпиона, поклонники "Зенита" всегда будут благодарны итальянскому алленаторе.
Тогда, по итогам всего-то четырех туров, казалось, что обновленную сине-бело-голубую команду попросту некому будет остановить на пути к золоту, а "Спартак" выглядел клубом, который никак не может завершить празднования долгожданного успеха и на фоне похмелья валится по полной программе.
За прошедшие с тех пор почти четыре месяца многое произошло и многое изменилось. Петербуржцы выдали кошмарную серию и уступили лидерство "Локомотиву". "Народная команда", в свою очередь, преодолела тяжелейший период, наполненный неудачами и эпидемией травм, постепенно пришла в себя и начала демонстрировать результаты, достойные обладателя золотых медалей. В частности, ко второй битве с "Зенитом" подопечные Массимо Карреры подходят с десятиматчевой беспроигрышной серией в активе.
Разумеется, спартаковцам очень хочется взять реванш за кошмар на "Крестовском", но и они сами, и их болельщики наверняка понимают, что главное не это. В центре внимания сейчас – турнирные расклады.
Питерцы расположились на второй строчке и опережают "Спартак" на пять очков. Это означает, что действующему чемпиону, если он стремится защитить свое звание, необходимо во что бы то ни стало обыгрывать команду Роберто Манчини и сокращать отставание. К тому же и другие конкуренты не дремлют.
Но и "Зениту" нужно брать три пункта в столице, ведь в противном случае не только "Локомотив" имеет шанс далеко убежать от "сине-бело-голубых", а и ЦСКА окажется совсем близко к представителям Северной Пальмиры. Да и "Краснодар", несмотря на все проблемы в его игре, пребывает недалеко.
Пожалуй, с достаточно высокой степенью уверенности можно говорить только об одном: если "Зениту" удастся второй раз в сезоне уложить "народную команду" на лопатки, шансов отстоять чемпионство у спартаковцев останется немного.
Назвать фаворита сегодняшней битвы очень сложно.
Подопечные Массимо Карреры подходят к российскому "класико" в неплохой форме, но недостатков в их игре по-прежнему хватает, что ярко продемонстрировал скромный "Марибор". А 4:1 в Краснодаре стоят особняком, поскольку на юге России "Спартак" воспользовался особенностями стиля соперника, который предложил "красно-белым" самоубийственный открытый футбол, предоставив скоростным игрокам московской команды тучу свободного пространства, коим те не преминули воспользоваться. От "Зенита" таких подарков спартаковской дружине уж точно ждать не стоит.
Команда Роберто Манчини выплеснула всю накопившуюся злость на почти земляках из "Тосно", однако не стоит думать, будто те 5:0 засвидетельствовали, что у петербуржского коллектива все в порядке (матч против "Вардара" и вовсе нет смысла анализировать). Проблем остается много, и итальянский мэтр вряд ли успел отыскать ключик к каждой из них. Собственно, визит на "Открытие Арену" как раз и станет лакмусовой бумажкой, которая покажет, сумел ли "Зенит" преодолеть тот кризис, в который он на полном ходу въехал в октябре.
Главной кадровой проблемой для хозяев будет отсутствие Ещенко. По словам Карреры, Андрей попадет в заявку, но выйти с первых минут он не готов. Равноценной замены 33-летнему защитнику у спартаковского наставника нет. Петкович в поединке Лиги Чемпионов вновь оставил посредственное впечатление, а вышедший вместо него Зобнин, во-первых, куда лучше выглядит в опорной зоне, а не на правом краю обороны, во-вторых, Роман только набирает форму после тяжелейшей травмы. Если же говорить о выборе Массимо, то предположу, что он все же предпочтет Зобнина (к этому и лимит склоняет).
Не стоит ждать в основе "Спартака" и другого балканца: Пашалич слабо отыграл против "Марибора", а после замены еще и явно продемонстрировал свое несогласие с решением тренера. Каррера в общении с журналистами постарался замять конфликт, однако вряд ли апеннинский специалист доволен поведением Марио, причем не только в этом эпизоде.
Разумеется, в воздухе висит вопрос о том, какую схему изберет атаман красно-белого войска. Думаю, состав будет практически таким же, как и в прошлом туре: с Мельгарехо и парой португалоговорящих форвардов.
Вряд ли Роберто Манчини не прожужжали все ушли историей взаимоотношений Дзюбы и "Спартака", так что у итальянца есть повод бросить Артема в бой с первых минут. Уж сейчас-то габаритный форвард, вероятно, будет совсем из кожи вон лезть, дабы поразить ворота своей бывшей команды, причем желательно больше одного раза. Тем не менее, не думаю, что наставник "Зенита" сделает ставку на нападающего, которого он явно не считает основным. К тому же "сине-бело-голубые", скорее всего, постараются искать свободные зоны поблизости от штрафной площадки соперника, а в такой игре Дзюба не очень полезен.
Андрей Лунев восстановился после травмы, полученной за сборную в схватке с испанцами, но Манчини, вероятно, не станет рисковать и отправит на пост номер один Лодыгина, тем более что Юрий, подменяя партнера, выглядел очень недурно. Что касается позиции Ивановича, то опытнейший серб, предположу, составит пару центрбеков с Мамманой, а правый край обороны будет отдан на откуп Смольникову.
Понимая, что сопернику непременно нужно побеждать, "Зенит" вряд ли будет стремиться к тотальному контролю над мячом и попытается использовать скоростные качества своих форвардов. От "Спартака" стоит ждать агрессивного футбола с серьезной оглядкой на свои ворота. Огромное значение будет иметь первый гол: тот, кто его забьет, получит в свои руки все козыри. Разумеется, если счет вообще будет открыт.
Понятное дело, что масла в и так пылающий до небес огонь подливает противостояние двух представителей итальянской тренерской школы. Первый раунд своему более именитому коллеге Каррера проиграли вчистую, и, что бы Массимо ни говорил, ему наверняка хочется показать Манчини во второй очной встрече, что и он не лыком шит.
Ориентировочные составы
"Спартак": Селихов, Зобнин, Таски, Джикия, Комбаров, Глушаков, Фернандо, Мельгарехо, Промес, Адриано, Зе Луиш.
"Зенит": Лодыгин, Смольников, Иванович, Маммана, Кришито, Краневиттер, Кузяев, Паредес, Полоз, Кокорин, Дриусси.
Прогноз – 1:1
Фото: Спорт-Экспресс, Spartakworld, Hello!
Сергей Янков, Rusfootball.info
"Спартак" (Москва) – "Зенит" (Санкт-Петербург)
Москва. Стадион "Открытие Арена"
Начало встречи – 19:30 (мск)
Арбитр – Виталий Мешков (Дмитров)
Личные встречи:
всего: +60=42-44, 230-186
в новейшей истории (после распада СССР): +18=14-20, 75-85
в чемпионатах России: +17=12-18, 71-80
в чемпионатах России на поле "Спартака": +10=6-6, 41-33
Самая крупная победа "Спартака" в чемпионатах России: 4:0 на своем поле (29.07.1992)
Самая крупная победа "Зенита" в чемпионатах России: 5:0 на своем поле (11.08.2012)
Самая крупная выездная победа "Зенита" в чемпионатах России: 3:0 (01.05.2004)
Самые результативные матчи в чемпионатах России: 5:2 в пользу "Зенита", 4:3 в пользу "Спартака"
Самая результативная ничья в чемпионатах России: 2:2
Бомбардиры: Галимзян Хусаинов, Никита Симонян (8 голов) - Александр Кержаков (11 голов)
Встреча с "красно-белыми" 6 августа, пожалуй, пока что является пиком Роберто Манчини во главе питерского коллектива. Сейчас уже вряд ли кто-то вспомнит о погодных катаклизмах, предшествовавших началу того поединка, а также о том, что в первом тайме игра была почти равной. Все затмевают цифры "5:1". За такое издевательство над принципиальным соперником, к тому же пребывавшем в ранге действующего чемпиона, поклонники "Зенита" всегда будут благодарны итальянскому алленаторе.
Тогда, по итогам всего-то четырех туров, казалось, что обновленную сине-бело-голубую команду попросту некому будет остановить на пути к золоту, а "Спартак" выглядел клубом, который никак не может завершить празднования долгожданного успеха и на фоне похмелья валится по полной программе.
За прошедшие с тех пор почти четыре месяца многое произошло и многое изменилось. Петербуржцы выдали кошмарную серию и уступили лидерство "Локомотиву". "Народная команда", в свою очередь, преодолела тяжелейший период, наполненный неудачами и эпидемией травм, постепенно пришла в себя и начала демонстрировать результаты, достойные обладателя золотых медалей. В частности, ко второй битве с "Зенитом" подопечные Массимо Карреры подходят с десятиматчевой беспроигрышной серией в активе.
Разумеется, спартаковцам очень хочется взять реванш за кошмар на "Крестовском", но и они сами, и их болельщики наверняка понимают, что главное не это. В центре внимания сейчас – турнирные расклады.
Питерцы расположились на второй строчке и опережают "Спартак" на пять очков. Это означает, что действующему чемпиону, если он стремится защитить свое звание, необходимо во что бы то ни стало обыгрывать команду Роберто Манчини и сокращать отставание. К тому же и другие конкуренты не дремлют.
Но и "Зениту" нужно брать три пункта в столице, ведь в противном случае не только "Локомотив" имеет шанс далеко убежать от "сине-бело-голубых", а и ЦСКА окажется совсем близко к представителям Северной Пальмиры. Да и "Краснодар", несмотря на все проблемы в его игре, пребывает недалеко.
Пожалуй, с достаточно высокой степенью уверенности можно говорить только об одном: если "Зениту" удастся второй раз в сезоне уложить "народную команду" на лопатки, шансов отстоять чемпионство у спартаковцев останется немного.
Назвать фаворита сегодняшней битвы очень сложно.
Подопечные Массимо Карреры подходят к российскому "класико" в неплохой форме, но недостатков в их игре по-прежнему хватает, что ярко продемонстрировал скромный "Марибор". А 4:1 в Краснодаре стоят особняком, поскольку на юге России "Спартак" воспользовался особенностями стиля соперника, который предложил "красно-белым" самоубийственный открытый футбол, предоставив скоростным игрокам московской команды тучу свободного пространства, коим те не преминули воспользоваться. От "Зенита" таких подарков спартаковской дружине уж точно ждать не стоит.
Команда Роберто Манчини выплеснула всю накопившуюся злость на почти земляках из "Тосно", однако не стоит думать, будто те 5:0 засвидетельствовали, что у петербуржского коллектива все в порядке (матч против "Вардара" и вовсе нет смысла анализировать). Проблем остается много, и итальянский мэтр вряд ли успел отыскать ключик к каждой из них. Собственно, визит на "Открытие Арену" как раз и станет лакмусовой бумажкой, которая покажет, сумел ли "Зенит" преодолеть тот кризис, в который он на полном ходу въехал в октябре.
Главной кадровой проблемой для хозяев будет отсутствие Ещенко. По словам Карреры, Андрей попадет в заявку, но выйти с первых минут он не готов. Равноценной замены 33-летнему защитнику у спартаковского наставника нет. Петкович в поединке Лиги Чемпионов вновь оставил посредственное впечатление, а вышедший вместо него Зобнин, во-первых, куда лучше выглядит в опорной зоне, а не на правом краю обороны, во-вторых, Роман только набирает форму после тяжелейшей травмы. Если же говорить о выборе Массимо, то предположу, что он все же предпочтет Зобнина (к этому и лимит склоняет).
Не стоит ждать в основе "Спартака" и другого балканца: Пашалич слабо отыграл против "Марибора", а после замены еще и явно продемонстрировал свое несогласие с решением тренера. Каррера в общении с журналистами постарался замять конфликт, однако вряд ли апеннинский специалист доволен поведением Марио, причем не только в этом эпизоде.
Разумеется, в воздухе висит вопрос о том, какую схему изберет атаман красно-белого войска. Думаю, состав будет практически таким же, как и в прошлом туре: с Мельгарехо и парой португалоговорящих форвардов.
Вряд ли Роберто Манчини не прожужжали все ушли историей взаимоотношений Дзюбы и "Спартака", так что у итальянца есть повод бросить Артема в бой с первых минут. Уж сейчас-то габаритный форвард, вероятно, будет совсем из кожи вон лезть, дабы поразить ворота своей бывшей команды, причем желательно больше одного раза. Тем не менее, не думаю, что наставник "Зенита" сделает ставку на нападающего, которого он явно не считает основным. К тому же "сине-бело-голубые", скорее всего, постараются искать свободные зоны поблизости от штрафной площадки соперника, а в такой игре Дзюба не очень полезен.
Андрей Лунев восстановился после травмы, полученной за сборную в схватке с испанцами, но Манчини, вероятно, не станет рисковать и отправит на пост номер один Лодыгина, тем более что Юрий, подменяя партнера, выглядел очень недурно. Что касается позиции Ивановича, то опытнейший серб, предположу, составит пару центрбеков с Мамманой, а правый край обороны будет отдан на откуп Смольникову.
Понимая, что сопернику непременно нужно побеждать, "Зенит" вряд ли будет стремиться к тотальному контролю над мячом и попытается использовать скоростные качества своих форвардов. От "Спартака" стоит ждать агрессивного футбола с серьезной оглядкой на свои ворота. Огромное значение будет иметь первый гол: тот, кто его забьет, получит в свои руки все козыри. Разумеется, если счет вообще будет открыт.
Понятное дело, что масла в и так пылающий до небес огонь подливает противостояние двух представителей итальянской тренерской школы. Первый раунд своему более именитому коллеге Каррера проиграли вчистую, и, что бы Массимо ни говорил, ему наверняка хочется показать Манчини во второй очной встрече, что и он не лыком шит.
Ориентировочные составы
"Спартак": Селихов, Зобнин, Таски, Джикия, Комбаров, Глушаков, Фернандо, Мельгарехо, Промес, Адриано, Зе Луиш.
"Зенит": Лодыгин, Смольников, Иванович, Маммана, Кришито, Краневиттер, Кузяев, Паредес, Полоз, Кокорин, Дриусси.
Прогноз – 1:1
Фото: Спорт-Экспресс, Spartakworld, Hello!
Сергей Янков, Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.