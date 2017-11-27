Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют "Зенит" и "Спартак"?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Зенит" поздравил Александра Кержакова с 35-летием

Сегодня координатору юношеских команд систем "Зенита" Александру Кержакову исполнилось 35 лет.

"Клуб поздравляет Александра Кержакова с днем рождения! В составе "Зенита" он провел 386 матчей, в которых забил 163 мяча. Вместе с сине-бело-голубыми нападающий становился трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка страны и двукратным победителем Суперкубка России. Кержаков - лучший бомбардир в истории "Зенита" и российского футбола.

Уважаемый Александр! Мы поздравляем Вас с днем рождения и благодарим за прекрасные моменты, которые Вы подарили всем любителям футбола. Ваша игра навсегда запомнится неуступчивостью, борьбой до последних секунд, невероятной самоотдачей и нацеленностью на ворота. С праздником!", - говорится на официальном сайте сине-бело-голубых.
Теги: Кержаков Зенит
Сегодня, 10:51
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: Учитель Народный РФ (Сегодня, 11:37) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Глушаков тоже должен поздравить Сашку и огорчить Зенит)


--------------------
КУЕФАми мериться надо с конями на скотном дворе.
Регистрация: 23.10.2007
№1 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 11:12) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
С Днем Рождения!!!
Регистрация: 22.08.2007
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.