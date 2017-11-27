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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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"Зенит" поздравил Александра Кержакова с 35-летием
Сегодня координатору юношеских команд систем "Зенита" Александру Кержакову исполнилось 35 лет.
"Клуб поздравляет Александра Кержакова с днем рождения! В составе "Зенита" он провел 386 матчей, в которых забил 163 мяча. Вместе с сине-бело-голубыми нападающий становился трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка страны и двукратным победителем Суперкубка России. Кержаков - лучший бомбардир в истории "Зенита" и российского футбола.
Уважаемый Александр! Мы поздравляем Вас с днем рождения и благодарим за прекрасные моменты, которые Вы подарили всем любителям футбола. Ваша игра навсегда запомнится неуступчивостью, борьбой до последних секунд, невероятной самоотдачей и нацеленностью на ворота. С праздником!", - говорится на официальном сайте сине-бело-голубых.
"Клуб поздравляет Александра Кержакова с днем рождения! В составе "Зенита" он провел 386 матчей, в которых забил 163 мяча. Вместе с сине-бело-голубыми нападающий становился трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка страны и двукратным победителем Суперкубка России. Кержаков - лучший бомбардир в истории "Зенита" и российского футбола.
Уважаемый Александр! Мы поздравляем Вас с днем рождения и благодарим за прекрасные моменты, которые Вы подарили всем любителям футбола. Ваша игра навсегда запомнится неуступчивостью, борьбой до последних секунд, невероятной самоотдачей и нацеленностью на ворота. С праздником!", - говорится на официальном сайте сине-бело-голубых.
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