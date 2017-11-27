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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Джанни Инфантино: с нетерпением жду финальную жеребьевку ЧМ
Президент ФИФА Джанни Инфантино с нетерпением ждет жеребьевку финальной стадии ЧМ-2018 в России, которая состоится 1 декабря в Москве.
"Нас ждут потрясающие матчи. В отборочном турнире мы увидели, что все прошедшие квалификацию команды показали футбол высочайшего уровня. В Россию приедут лучшие игроки, в том числе три финалиста в номинации на звание лучшему футболисту года по версии ФИФА.
Нас ждет много эмоций, и я с нетерпением жду финальную жеребьевку, которая ответит на вопросы, кто с кем сыграет на чемпионате мира-2018", - передает слова Инфантино официальный сайт ФИФА.
Также, глава ФИФА упомянул, что ожидает от турнира потрясающие матчи, слаженную организацию, он считает, что ЧМ-2018 изменит представление о России.
"Нас ждут потрясающие матчи. В отборочном турнире мы увидели, что все прошедшие квалификацию команды показали футбол высочайшего уровня. В Россию приедут лучшие игроки, в том числе три финалиста в номинации на звание лучшему футболисту года по версии ФИФА.
Нас ждет много эмоций, и я с нетерпением жду финальную жеребьевку, которая ответит на вопросы, кто с кем сыграет на чемпионате мира-2018", - передает слова Инфантино официальный сайт ФИФА.
Также, глава ФИФА упомянул, что ожидает от турнира потрясающие матчи, слаженную организацию, он считает, что ЧМ-2018 изменит представление о России.
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