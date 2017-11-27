Джанни Инфантино: с нетерпением жду финальную жеребьевку ЧМ

Президент ФИФА Джанни Инфантино с нетерпением ждет жеребьевку финальной стадии ЧМ-2018 в России, которая состоится 1 декабря в Москве."Нас ждут потрясающие матчи. В отборочном турнире мы увидели, что все прошедшие квалификацию команды показали футбол высочайшего уровня. В Россию приедут лучшие игроки, в том числе три финалиста в номинации на звание лучшему футболисту года по версии ФИФА.Нас ждет много эмоций, и я с нетерпением жду финальную жеребьевку, которая ответит на вопросы, кто с кем сыграет на чемпионате мира-2018", - передает слова Инфантино официальный сайт ФИФА.Также, глава ФИФА упомянул, что ожидает от турнира потрясающие матчи, слаженную организацию, он считает, что ЧМ-2018 изменит представление о России.