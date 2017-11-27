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"Локомотив" определился с составом на матч в Хабаровсе

Стал известен стартовый состав "Локомотива" на выездной матч 18-го тура премьер-лиги со "СКА-Хабаровск".

"Локомотив": Коченков, В. Денисов, Михалик, Кверквелия, Игнатьев, И. Денисов, Коломейцев, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан.

Теги: Локомотив
Сегодня, 11:20
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(1)
№2 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 11:44) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Если Коченков не заморозится на рамке то нужно побеждать


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Never cared for what they do
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But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012
№1 Написал: Царь Руссо Тула (Сегодня, 11:44) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
думал что ротация будет серьезная. победы нам!
Регистрация: 9.11.2011
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