"Локомотив" определился с составом на матч в Хабаровсе

Стал известен стартовый состав "Локомотива" на выездной матч 18-го тура премьер-лиги со "СКА-Хабаровск".: Коченков, В. Денисов, Михалик, Кверквелия, Игнатьев, И. Денисов, Коломейцев, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан.