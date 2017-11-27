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"СКА-Хабаровск" назвал стартовый состав на матч с "Локомотивом"

"СКА-Хабаровск" опубликовал состав на матч 18-го тура премьер-лиги с "Локомотивом".

"СКА-Хабаровск": Довбня, Федотов, Гришко, Димидко, Карасев, Савичев, Дедечко, Никифоров, Черевко, Наваловский, Маркович.

Запасные: Криворучко, Тишкин, Корян, Казанков, Христов, Барбаро, Калинский, Баляйкин.
Теги: СКА-Хабаровск
Сегодня, 11:45
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