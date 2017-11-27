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РФПЛ: угрозы безопасности участников матча в Хабаровске нет, температура около минус 12

Пресс-служба российской премьер-лиги выступила с заявлением по поводу предстоящего матча 18-го тура, где "СКА-Хабаровск" дома примет "Локомотив".

"Российская футбольная Премьер-Лига сообщает, что, по информации официальных лиц матчей, все игры 18-го тура чемпионата России и молодёжного первенства прошли в благоприятных погодных условиях.

Особую тревогу у РФПЛ вызывала погода в Хабаровске. Матч молодёжных команд проходил при температуре "-15". Угрозы безопасности участников игры не было. По прогнозам синоптиков, во время проведения матча "СКА-Хабаровск" - "Локомотив" в Хабаровске ожидаемая температура около минус 12°. В Москве во время матча "Спартак" - "Зенит" около минус 4", - передает официальный сайт РФПЛ.
Теги: СКА-Хабаровск
Сегодня, 11:50
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