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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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На ЧМ-2018 арбитры смогут останавливать и отменять матчи, в случае проявлений расизма
Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал о новшествах, которые ожидаются на чемпионате мира в России.
"Естественно мы ждем, что чемпионат мира пройдет в духе fair-play с соблюдением всех принципов честной игры, как на поле, так и вне его.
Уверены, что каких-либо инцидентов с проявлением дискриминации зафиксировано не будет, но даже если что-то и произойдет, то впервые в истории чемпионатов мира в России будет действовать так называемая трехступенчатая процедура борьбы с проявлениями дискриминации.
Арбитр матча сможет прервать или даже отменить игру в случае каких-либо расистских или иных проявлений нетерпимости. Они абсолютно недопустимы, и мы будем предельно жесткими в этом отношении.
Что касается допинга, то все футболисты всех команд как во время турнира, так и во внесоревновательный период, будут сдавать соответствующие тесты при участии лабораторий, аккредитованных Всемирным антидопинговым агентством (WADA).
Мы уверены, что все знают об этом, и принципы честной игры в данном отношении будут, безусловно, соблюдены", - передает слова Инфантино ТАСС.
"Естественно мы ждем, что чемпионат мира пройдет в духе fair-play с соблюдением всех принципов честной игры, как на поле, так и вне его.
Уверены, что каких-либо инцидентов с проявлением дискриминации зафиксировано не будет, но даже если что-то и произойдет, то впервые в истории чемпионатов мира в России будет действовать так называемая трехступенчатая процедура борьбы с проявлениями дискриминации.
Арбитр матча сможет прервать или даже отменить игру в случае каких-либо расистских или иных проявлений нетерпимости. Они абсолютно недопустимы, и мы будем предельно жесткими в этом отношении.
Что касается допинга, то все футболисты всех команд как во время турнира, так и во внесоревновательный период, будут сдавать соответствующие тесты при участии лабораторий, аккредитованных Всемирным антидопинговым агентством (WADA).
Мы уверены, что все знают об этом, и принципы честной игры в данном отношении будут, безусловно, соблюдены", - передает слова Инфантино ТАСС.
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