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На ЧМ-2018 арбитры смогут останавливать и отменять матчи, в случае проявлений расизма

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал о новшествах, которые ожидаются на чемпионате мира в России.

"Естественно мы ждем, что чемпионат мира пройдет в духе fair-play с соблюдением всех принципов честной игры, как на поле, так и вне его.

Уверены, что каких-либо инцидентов с проявлением дискриминации зафиксировано не будет, но даже если что-то и произойдет, то впервые в истории чемпионатов мира в России будет действовать так называемая трехступенчатая процедура борьбы с проявлениями дискриминации.

Арбитр матча сможет прервать или даже отменить игру в случае каких-либо расистских или иных проявлений нетерпимости. Они абсолютно недопустимы, и мы будем предельно жесткими в этом отношении.

Что касается допинга, то все футболисты всех команд как во время турнира, так и во внесоревновательный период, будут сдавать соответствующие тесты при участии лабораторий, аккредитованных Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

Мы уверены, что все знают об этом, и принципы честной игры в данном отношении будут, безусловно, соблюдены", - передает слова Инфантино ТАСС.
Сегодня, 11:57
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(2)
№4 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 13:04) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
да ради Бога, убытки от этого получите только вы, уебки, подводящие под расизм даже поддержку Радича...
Регистрация: 19.03.2010
№3 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 12:53) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал о новшествах, которые ожидаются на чемпионате мира в России.

Закладывают мину под футбол России.


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
№2 Написал: Antip7 (Сегодня, 12:34) #
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Цитата: Пивовед
таким образом, ведёт условная сборная России против условной сборной Германии 1-0, судья-итальянец- раз- и прекращает матч *патамуЧЬта иму там чойта показалося на трибуне расизскова супротиф нигры Обамыянги*..

или летит условная Франция Испании- и пдар гватемальский начинает неприкрыто выё6ываться за что получает *нагоняй и пое6луй*

а если серьёзно- это отмашка
в случае каких-либо расистских или иных проявлений нетерпимости
для футбольно-судейского беспредела.



Всё проще, остановят пару матчей - и перенесут чемпионат
Регистрация: 29.08.2016
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 12:08) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
таким образом, ведёт условная сборная России против условной сборной Германии 1-0, судья-итальянец- раз- и прекращает матч *патамуЧЬта иму там чойта показалося на трибуне расизскова супротиф нигры Обамыянги*..

или летит условная Франция Испании- и пдар гватемальский начинает неприкрыто выё6ываться за что получает *нагоняй и пое6луй*

а если серьёзно- это отмашка
в случае каких-либо расистских или иных проявлений нетерпимости
для футбольно-судейского беспредела.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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