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Александр Кокорин: если Роналду предложит, то, конечно, я поменяюсь с ним майками

Нападающий сборной России Александр Кокорин рассказал о своих предпочтениях в преддверии жеребьевки ЧМ-2018.

– С кем хотели бы сыграть в группе на чемпионате мира, а с кем нет?

– По последнему опыту могу сказать, что лучше встречаться с грандами. Они дают играть в футбол, да и на поле находятся легендарные личности – с ними интересно. Испания, Аргентина – с этими командами приятно соперничать. Они дают двигаться, много не обороняются, как многие страны, а именно играют в футбол.

– За кого будете болеть на чемпионате мира после окончания группового этапа?

– Я ни за кого не буду переживать. Только за сборную России.

– После окончания матча Италия – Швеция Буффон не мог сдержать слёз. Может ли кто-то в сборной России так сильно отреагировать на обидное поражение?

– Боюсь, что в случае с Буффоном сказалось не столько обидное поражение, а то, что итальянцы не попали на чемпионат мира. Это единичный случай в истории. И его последний шанс сыграть на большом турнире за сборную – именно это его и расстроило. Ничего страшного, Буффон провёл замечательную карьеру. Обидно, конечно, что его не будет на ЧМ, но такое в футболе тоже бывает.

– Какие задачи надо ставить сборной России на домашнем чемпионате мира?

– Минимальная – выход из группы. ЧМ – большой праздник для страны, и невыход команды из группы станет серьёзным разочарованием.

– Ваши личные задачи на турнире?

– Провести все возможные матчи и принести максимальную пользу команде: забить или отдать. Майками поменяться? Таких задач не ставлю. Хотя, конечно, если Роналду предложит, я поменяюсь (смеётся).
Теги: Кокорин Сборная России
Сегодня, 12:17
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