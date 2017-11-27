Опрос:

Как сыграют "Зенит" и "Спартак"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Ромелу Лукаку могут дисквалифицировать за удар соперника ногой (фото)

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку во время матча с "Брайтоном" (1:0) ударил ногой защитника гостей Гаэтана Бонга, передает "Sports.ru" со ссылкой на ESPN.

Футбольная ассоциация Англии, скорее всего, рассмотрит этот эпизод, попавший в трансляцию матча, если его не указал в своем отчете арбитр Нил Суорбрик.

Лукаку грозит дисквалификация на 3 матча. Бельгиец может пропустить матч с "Манчестер Сити" 10 декабря.

Теги: Лукаку Манчестер Юнайтед
Сегодня, 12:31
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: evgesha (Сегодня, 12:58) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Терек»
это не изменит результат -ничья и то на тоненького wink
Регистрация: 23.11.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.