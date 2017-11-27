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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Ромелу Лукаку могут дисквалифицировать за удар соперника ногой (фото)
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку во время матча с "Брайтоном" (1:0) ударил ногой защитника гостей Гаэтана Бонга, передает "Sports.ru" со ссылкой на ESPN.
Футбольная ассоциация Англии, скорее всего, рассмотрит этот эпизод, попавший в трансляцию матча, если его не указал в своем отчете арбитр Нил Суорбрик.
Лукаку грозит дисквалификация на 3 матча. Бельгиец может пропустить матч с "Манчестер Сити" 10 декабря.
Футбольная ассоциация Англии, скорее всего, рассмотрит этот эпизод, попавший в трансляцию матча, если его не указал в своем отчете арбитр Нил Суорбрик.
Лукаку грозит дисквалификация на 3 матча. Бельгиец может пропустить матч с "Манчестер Сити" 10 декабря.
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